Поставки промышленного оборудования от ТД ВЕДА –КИП

ТД ВЕДА–КИП - надежный поставщик промышленного оборудования.

Поставками промышленного оборудования по всей территории РФ занимается ТД ВЕДА–КИП. Свои услуги компания предлагает с 2010 года. В оптовых и розничных продажах наработан большой опыт, который позволяет решать в короткое время сложные задачи.

Широкий ассортимент продукции предлагается непосредственно на сайте www.v-kip.ru. К каждому изделию имеется подробное описание и обязательно указываются технические характеристики. При необходимости для консультации можно связаться с менеджерами по контактным телефонам. Опытные специалисты смогут оказать помощь, если конкретное изделия снято с производства. В этом случае будут предложены аналоги.

Вся продукция, предлагаемая в интернет-магазине проходит тщательную проверку и все необходимые испытания. На все изделия имеется разрешение для продажи. Доставка заказов гарантируется в кратчайшее время по всей России.

Компания ТД Веда-КИП является официальным дилером многих заводов-изготовителей электротехнического, аналитического, лабораторного и технологического оборудования, а также оборудования КИП. Благодаря этому все изделия предлагаются по доступной цене. При этом предлагаются гибкие условия оплаты. С перечнем предприятий производителей можно познакомиться на отдельной странице.

Но предлагаемое оборудование предоставляется гарантия на срок от 1 года до 5 лет. Имеется возможность заключить договор на послегарантийное обслуживание. Также силами специалистов компании можно выполнить ремонт приобретенного оборудования при необходимости.

Так же в компании предусмотрена услуга возврата товара. Для этого нужно связаться со специалистами по телефону или написать письмо на электронную почту. В этом случае важно, чтобы вся упаковка и документация на приобретенное оборудование или изделие была сохранена. При предъявлении претензии продавец обязательно проводит проверку качества товара. Также покупателям предоставляется возможность обмена товара в течение 14 дней. При заказе оборудования или изделий на сайте от товара моно отказаться в любое время до его получения.

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