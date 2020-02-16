Регистрация товарного знака

Товарный знак позволяет увеличить узнаваемость продукции.

Товарный знак – это специальное обозначение, которое используется для индивидуализации товаров. Для того, чтобы пользоваться таким обозначением предпринимателям и юридическим лицами требуется его зарегистрировать, пройдя предусмотренную законом процедуру.

Нередко можно встретить вопрос, насколько нужна регистрация товарного знака. Ведь вполне можно просто маркировать продукцию и товары специальным символом. Но при этом следует понимать, что возникают риски того, что другой производитель зарегистрирует понравившийся знак и в дальнейшем потребует прекращения его использования, а иногда и компенсации за нарушение их прав.

Сегодня услугу регистрации товарного знака предлагают различные патентные бюро и компании. В связи с участием специалистов ее, вряд ли, стоит считать сложной. Чтобы исключить не уникальность созданного изображения или символа следует обязательно провести поиск аналогов в имеющихся базах данных. Процедура не сложная, но связана с определенными нюансами, поэтому лучше ее доверить специалистам.

Товарные знаки могут иметь различный вид:

Словесные, которые наиболее распространенные, состоят из отдельных слов или их комбинаций. Такие знаки запоминающиеся и легко различимы.

Изобразительные, которые представляют собой самые разнообразные рисунки.

Комбинированные, в которых сочетаются слова с изобразительными элементами.

В регистрации товарных знаков, содержащих географическое название, может быть отказано, если заявитель не находится в указанной местности. Разрешается использовать в товарном знаке собственную фамилию или имя. Но при отображении в нем ФИО другого лица необходимо иметь нотариально заверенное согласие.

В специализированную организацию для оформления регистрации торгового знака необходимо подать заявку, которая пишется в произвольной форме. Образец можно скачать в Интернете. К документу прикладываются 6 оттисков изображения товарного знака. Также необходимо оплатить две пошлины и подтвердить это факт чеками или квитанциями.

Важно! Имя заявителя должно совпадать с именем плательщика, в противном случае в оформлении регистрации будет отказано.

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