Товарный знак позволяет увеличить узнаваемость продукции.
Товарный знак – это специальное обозначение, которое используется для индивидуализации товаров. Для того, чтобы пользоваться таким обозначением предпринимателям и юридическим лицами требуется его зарегистрировать, пройдя предусмотренную законом процедуру.
Нередко можно встретить вопрос, насколько нужна регистрация товарного знака. Ведь вполне можно просто маркировать продукцию и товары специальным символом. Но при этом следует понимать, что возникают риски того, что другой производитель зарегистрирует понравившийся знак и в дальнейшем потребует прекращения его использования, а иногда и компенсации за нарушение их прав.
Сегодня услугу регистрации товарного знака предлагают различные патентные бюро и компании. В связи с участием специалистов ее, вряд ли, стоит считать сложной. Чтобы исключить не уникальность созданного изображения или символа следует обязательно провести поиск аналогов в имеющихся базах данных. Процедура не сложная, но связана с определенными нюансами, поэтому лучше ее доверить специалистам.
Товарные знаки могут иметь различный вид:
В регистрации товарных знаков, содержащих географическое название, может быть отказано, если заявитель не находится в указанной местности. Разрешается использовать в товарном знаке собственную фамилию или имя. Но при отображении в нем ФИО другого лица необходимо иметь нотариально заверенное согласие.
В специализированную организацию для оформления регистрации торгового знака необходимо подать заявку, которая пишется в произвольной форме. Образец можно скачать в Интернете. К документу прикладываются 6 оттисков изображения товарного знака. Также необходимо оплатить две пошлины и подтвердить это факт чеками или квитанциями.
Важно! Имя заявителя должно совпадать с именем плательщика, в противном случае в оформлении регистрации будет отказано.
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