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Общество

Еще шесть новых ФОКов хотят построить в Нижнем Новгороде

18 февраля 2020 16:24  [94] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство шести новых физкультурно-оздоровительных комплексов предусмотрено программой комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020-2030 годы. Об этом сообщила заместитель главы Нижнего Новгорода по образованию Любовь Сачкова в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 февраля 2020 года.

Согласно представленной схеме, они будут размещаться в Автозаводском, Приокском, Московском и Нижегородском районе. Два ФОКа изображены на стыке Канавинского и Ленинского района, а также Советского и Нижегородского района. Точные места под их строительство пока не выделены.

Также рассматривается строительство 16 универсальных спортивных площадок, реконструкция четырёх стадионов и одного спортивного зала.

Финансирование не определено.

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