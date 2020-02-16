Еще шесть новых ФОКов хотят построить в Нижнем Новгороде

Строительство шести новых физкультурно-оздоровительных комплексов предусмотрено программой комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020-2030 годы. Об этом сообщила заместитель главы Нижнего Новгорода по образованию Любовь Сачкова в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 февраля 2020 года.
Согласно представленной схеме, они будут размещаться в Автозаводском, Приокском, Московском и Нижегородском районе. Два ФОКа изображены на стыке Канавинского и Ленинского района, а также Советского и Нижегородского района. Точные места под их строительство пока не выделены.
Также рассматривается строительство 16 универсальных спортивных площадок, реконструкция четырёх стадионов и одного спортивного зала.
Финансирование не определено.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+