Депутаты Госдумы приняли законопроект о почетном звании "Город трудовой доблести" во втором чтении Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о почетном звании "Город трудовой доблести" 18 февраля 2020 года. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Комментируя решение, губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин отметил, что данная инициатива служит укреплению исторической справедливости.

"В годы войны Горький являлся одним из главных промышленных центров страны. Несмотря на тяжелейшие условия, регион снабжал фронт всем необходимым: техникой, боеприпасами, провиантом. Присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" станет признанием подвига, который совершили наши предки в годы войны, внеся таким образом огромный вклад в общее дело по достижению Великой Победы", - подчеркнул Глеб Никитин.

На данный момент в Нижегородской области идет сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду этого звания. Поддержать инициативу жители могут на сайте "ЗаНижний.рф", пройдя процедуру регистрации. С 11 по 18 февраля также работают централизованные пункты по сбору подписей, где жителям помогают "Волонтеры Победы". Помимо этого, отдать свой голос можно с помощью подписных листов, которые переданы в общественные организации, на предприятия, в администрации муниципалитетов, вузы, социальные учреждения.

"Это прекрасная инициатива, и я благодарна, что у наших пенсионеров есть возможность проголосовать именно там, где они чаще всего бывают. К сожалению, не все имеют возможность дойти до организованных точек сбора подписей или поддержать инициативу с помощью сайта. Нужно понимать, что это люди пожилого возраста, не все они владеют техникой, многие люди одинокие, которым просто некому помочь в этом вопросе. А в нашем соцучреждении много тружеников тыла, ветеранов, которые как никто другие познали все тяготы военного детства, все они помогали своим трудом приближать Победу. Для них подписаться под этой инициативой – это особый шаг, который дает непередаваемые эмоции. Уверена, присвоение звания будет долгожданным подарком к годовщине Победы", – рассказала заведующая отделением дневного пребывания центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района Нижнего Новгорода Екатерина Блажилина.

На данный момент инициативу на сайте поддержали почти 200 тысяч человек. Также в организационный комитет, который был создан по решению регионального отделения партии "Единая Россия", поступают подписные листы.

"Мы с волонтерами каждый день ведем подсчет бумажных голосов. В день поступает порядка 2-4 тысяч подписей со всей Нижегородской области. Сейчас общая сумма уже перешла порог в 47 тысяч, которые идут в добавление к подписям, собранным на сайте", - сообщила волонтер Анна Шипкова.

Как показывает статистика сайта, инициативу по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" также поддержали 693 жителя Московской области, 334 – Кировской области, 187 – Пензенской области, 111 – Ленинградской области, 88 – Самарской области, 46 – Новосибирской области, 22 – Краснодарского края.

Напомним, законопроект, которым предлагается установить в России почетное звание "Город трудовой доблести", 14 декабря 2019 года на рассмотрение Государственной Думы внес президент Российской Федерации Владимир Путин.