Первый "ЭкоПункт" открылся в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Первый "ЭкоПункт" по приему вторичного сырья открылся в Дзержинске 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В церемонии открытия объекта приняли участие глава Дзержинска Иван Носков и начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Швечкова.

"Мы уверены, что горожане готовы сортировать вторсырье. К нам ежедневно поступали вопросы о точном дне открытии этого пункта. Приглашаем всех активно собирать и сдавать вторсырье и направлять свои предложения о размещении новых экопунктов, а также о расширении видов принимаемого вторсырья", - сказал Иван Носков.

"Благодаря одному приемному пункту на полигон не попадает порядка 350 куб. м. мусора в месяц. Эти объемы поступают на переработку. И в Дзержинске мы планируем открыть в этом году еще несколько пунктов приема вторсырья, которые будут расположены в шаговой доступности от многоквартирных домов. Точное количество будет зависеть от заинтересованности и активности дзержинцев", - сказал генеральный директор ООО "Исток" Денис Тавров.

За вторсырье жители могут получить деньги по утвержденному прейскуранту. Также предоставляется возможность зачислить денежные средства через терминал на транспортную карту СИТИКАРД.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, внедрение раздельного сбора отходов является одной из целей национального проекта "Экология".

"О необходимости перехода на раздельное накопление отходов и создания инфраструктуры по переработке вторсырья говорил Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. И Нижегородская область - одна из первых в России, где начала внедряться данная система. При этом люди сами принимают решение – сдавать вторсырье в экопункты или же всем домом начать сортировать отходы и утилизировать в специальный желтый контейнер", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году Нижегородская область одной из первых в стране начала переход на раздельное накопление отходов. С 1 августа был организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО осуществляется уже в отношении сразу нескольких фракций — пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.