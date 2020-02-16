Три стадиона отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три стадиона отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 февраля 2020 года.

Речь идет о стадионах "Искра", "Красная Этна" и "Ручных игр". Везде планируется замена покрытия.

На стадионе "Искра" также будут организованы площадки для мини-футбола и построен ангар для единоборств.

На стадионе "Красная Этна" состоится демонтаж аварийного здания и развитие зоны воркаута.

На стадионе "Ручных игр" модернизируют три спортивные коробки.

На разработку проектно-сметной документации для ремонта объектов стадионов в 2020 году выделено 12,3 млн рублей. На строительство в 2021 году предусмотрено по 70 млн рублей на стадионы "Ручных игр" и "Искра", а на стадион "Красная Этна" - 40 млн рублей.