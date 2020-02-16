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Происшествия

Нижегородец получил реальный срок и лишился трактора за незаконную вырубку леса

19 февраля 2020 11:51  [441] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Бора Нижегородской области получил реальный срок и лишился трактора за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что 27-летний борчанин без разрешения вырубил в местном лесничестве 26 сосен и елей на 16 куб.м. Таким образом молодой мужчина причинил государству ущерб на 800 тысяч рублей, что соответствует особо крупному размеру.

Суд признал обвиняемого в этом преступлении виновным по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в счет погашения ущерба государству у осужденного изымут трактор и автомобиль.

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