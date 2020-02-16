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Общество

Нижегородка, не платившая алименты пятерым детям, не смогла обжаловать приговор

19 февраля 2020 12:52  [384] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Сергача Нижегородской области, не платившая алименты пятерым детям, не смогла обжаловать приговор суда. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее суд приговорил 39-летнюю женщину к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

В прокуратуре пояснили, что жительница Сергача не платила алименты своим пятерым детям, возраст которых составлял от 2-х до 10 лет. Тогда суд назначил ей административное наказание. Между тем, женщина продолжала платить алименты, за что суд повторно расстраивал дело в отношении матери.

Женщина обжаловала это решение суда, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

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