Три новых комплекса для обработки ТКО планируют построить в Нижегородской области Общество

Фото: Юлия Горшкова

Строительство трех новых комплексов обработки и размещения твердых бытовых отходов (ТКО) планируются в Нижегородской области. Об этом губернатор региона Глеб Никитин сообщил в ходе встречи с генеральным директором ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Ильей Гудковым.

Илья Гудков посетил Нижегородскую область 19 февраля 2020 года. Вместе с Глебом Никитиным они побывали на мусоросортировочном комплексе "МАГ-1" и обсудили вопросы предоставления региону мер поддержки по созданию трех новых мусоросортировочных комплексов.

"В Нижегородской области количество объектов современной мусоросортировки и мусорозахоронения гораздо выше среднего по стране. У нас пять современных мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85% образующегося на территории региона мусора", - сказал глава региона.

"Но остаются три зоны, где необходимо построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО. Они появятся в Арзамасском и Уренском муниципальных районах, а также в г.о. Навашинский. По этим объектам подготовлены концессионные соглашения, проекты, подобраны земельные участки. Они включены в схему территориального планирования – и вот здесь нам нужна поддержка РЭО для реализации инвестиционных проектов. Мы уже направили федеральному оператору соответствующие материалы, и сейчас с коллегами и экспертами обмениваемся информацией", - добавил Глеб Никитин.

Все земельные участки, где планируется построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО, исследованы на соответствие требованиям природоохранного законодательства. Интерес в создании комплексов проявили несколько потенциальных инвесторов, которые активно взаимодействовали не только с регионом, но и с ППК "РЭО".

"Мы будем анализировать те проекты, которые нам переданы Нижегородской областью. При анализе будем опираться, в первую очередь, на параметр выполняемости целевых показателей федерального проекта. С коллегами мы обменялись мнениями и убедились, что они все будут выполнены. Мы будем продолжать работу, анализировать уже финансовые модели на предмет необходимости дополнительных инвестиций", - подчеркнул Илья Гудков.

Также Глеб Никитин сообщил, что в числе направлений сотрудничества Нижегородской области и экологического оператора – оборудование контейнерных площадок и установка мусорных контейнеров.

"В прошлом году мы выделили 400 млн рублей из регионального бюджета для муниципалитетов на решение этой проблемы. В совокупности 8 тысяч контейнеров было закуплено. Около 3 тысяч контейнерных площадок оборудовано. Самая основная, срочная, критическая потребность была закрыта, хотя еще много предстоит сделать. Всего общая потребность по области - 13 тысяч контейнерных площадок", - добавил губернатор.

В рамках визита делегация ППК "РЭО" посетила также крупнейший в России завод по переработке вторичных полимеров "Фантастик-Пластик". Здесь утилизируется полиэтилен высокого и низкого давления, а также ПЭТ-бутылки. После переработки из них будет производиться прозрачный и цветной ПЭТ-флекс ("хлопья" из пластика), линейный полиэтилен высокого и низкого давления (ПВД и ПНД), ПНД-гранулят. Все эти материалы являются высококачественным сырьем, из которого в дальнейшем можно изготавливать самые разные изделия из пластика.

Мощность предприятия составляет 20 тысяч тонн отходов полимеров в год. В составе комплекса функционируют: линия по переработке ПЭТ – 1500 кг/час, линия по переработке ПВД и ПНД - 700 кг/час.

Напомним, о переходе на раздельное накопление отходов и создание инфраструктуры для переработки вторсырья говорил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.

В 2019 году Нижегородская область одной из первых в стране начала переход на раздельное накопление отходов. С 1 августа был организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО осуществляется уже в отношении сразу нескольких фракций: пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

По поручению Глеба Никитина, региональная служба по тарифам первой в России утвердила пониженный тариф на отсортированный мусор. Платить за вывоз пластика нижегородцы будут, в среднем, на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в обычный зеленый контейнер.