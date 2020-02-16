Нижегородцы стали активнее интересоваться услугами денежных переводов

О скором наступлении праздников красноречиво говорит спрос горожан на финансовые сервисы. Сейчас они особенно активно интересуются, где отправить денежный перевод в Нижнем Новгороде. Популярность этой услуги имеет свое объяснение.

Отец Сергея Козинцева живет в Мурманске. Сын хотел заказать ему презент в интернет-магазине, оплатить и указать в качестве адреса доставки родительский дом. «Но оказалось, что мой подарок придет не раньше середины марта. Выяснилось, что нагрузка на магазин очень велика, они просто не успевают формировать и оперативно доставлять заказы. Так и родилась идея отправить денежный перевод к празднику» - говорит Сергей.

Наиля Рамбаева приехала в Нижний Новгород из Узбекистана. На родине у нее осталась пожилая мама, которая не хочет менять страну. «Подарки я везу ей, когда еду в Ташкент сама. По почте посылать очень неудобно, а экспресс-доставка слишком дорого для меня. Я и так стараюсь помогать деньгами каждый месяц, но к празднику присылаю сумму побольше, специально откладываю».

Подобную историю может рассказать практически каждый нижегородец: кто-то шлет деньги детям-студентам, кто-то зарабатывает здесь, а доход отправляет семье, оставшейся в другой республике. Многие предпочитают перевод денег через платежный сервис «Золотая Корона» вместо отправки с карты на карту, особенно когда речь идет о получателях в провинции.

«Мои родственники живут в городе-сателлите. Вроде бы мегаполис рядом, но до него еще надо доехать. А в самом городке огромная проблема с банкоматами: их мало, они часто не работают, поэтому карточками пользуется редко кто. Мы стараемся посылать деньги через «Золотую Корону», потому что они доходят быстро и можно получить их хоть наличными в банке, хоть на карточку через приложение – родня сама решает, как ей удобнее» - рассказывает Татьяна Огнева.

Накануне праздников спрос на перевод денег через Золотую Корону заметно растет. Сервисом пользуются клиенты всех возрастов: те, что постарше, идут в банк и отправляют наличными, молодежь предпочитает современные технологии.

«Я этим не горжусь, но почти всегда спохватываюсь в последний момент и вспоминаю про подарок, когда праздник уже в разгаре. И, например, на карту перевод в выходной может и не поступить, а Золотая Корона работает 24/7 весь год. Высылаю деньги через приложение, оплачиваю с карты. Почти всегда они в тот же день приходят по адресу. Родителям очень нравится этот сервис: они ходят получать в соседний филиал банка наличными. Выдают деньги по паспорту и номеру перевода, все очень быстро, без очередей, бумажек, счетов – для пожилых это все имеет значение» - делится опытом Олег Егоров.

С помощью «Золотой Короны» отправить денежный подарок можно по России, в соседние страны и в дальнее зарубежье. У сервиса есть специальные предложения и акции в банках и торговых сетях, которые делают услугу еще более выгодной и привлекательной.

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