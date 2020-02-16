Абразивная обработка поверхностей

Такой метод обработки используется в разных ситуациях. В чем его особенности? Когда проводится абразивная чистка?

Струйная чистка имеет свои особенности. Струя сжатого воздуха смешивается с абразивными частицами. Поверхность обрабатывается. После этого она красится или подвергается дальнейшей обработке. Какие материалы используют? Чугунная и стальная дробь, никельшлак. Они позволяют сделать чистку эффективной. Пройдя по ссылке https://dr-sauber.ru/abrazivnaya-obrabotka можно увидеть все особенности работы.

Особенности абразивно-струйной чистки

При данной работе используется современное оборудование. Без опытных специалистов не обойтись. Для чего проводится очищение?

Для удаления ржавчины с металлических поверхностей.

Для удаления окиси и накипей.

Удаляется старая краска перед новой покраской.

Для удаления различных полимерных покрытий.

Очень часто специалисты смешивают абразивную смесь с сухим льдом. Это позволяет добиться отличного результата. Ситуации бывают сложные. Порой нужно искать решение для достижения идеального очищения.

Для примера можно взять подготовку к покраске. Бластинг абразивом позволяет добиться сцепления лака с поверхностью. Удаляется ржавчина, старая краска. Новая покраска ляжет ровно и красиво. Для больших объемов – это верное решение.

В промышленности такой вид чистки используется часто. Многое зависит от направленности работы. Грамотные рекомендации не будут лишними. Прислушивайтесь к советам специалистов. Они приезжают на объект и лично выполняют все работы. На сайте можно увидеть фотографии работ. Это поможет принять решение.

Подведем итог. Струйная чистка – особая работа. Доверяйте её проверенным мастерам. Они возьмут оборудование и сделают все качественно. Используются качественные материалы и абразивные составы. Компания дает гарантию результата.

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