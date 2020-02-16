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Усилители для наушников: топ-5 от экспертов

19 февраля 2020 14:14  [42]

Выбирать усилители для наушников https://muzline.ua/usiliteli-dlya-naushnikov/ без рекомендаций профи - иногда трудное занятие. Поэтому в нашей статье мы представляем пятерку продвинутых и доступных моделей от экспертов музыкального интернет-магазина Музлайн.

  • Behringer HA400

усилитель для наушников

Отличный мониторный усилитель, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию. Обеспечивает первоклассное чистое и благородное звучание, обогащенное широкой палитрой оттенков звучания. Модель универсальна и демонстрирует высокий класс при работе с любой музыкой. Наряду с профессиональным применением может использоваться и для обычного прослушивания музыки, если вас не смутит основательный корпус, предназначенный, прежде всего, для установки усилителя на плоскость.

  • FiiO µBTR White

Одна из самых популярных пользовательских моделей, которую многие эксперты могут посчитать переоцененной. Однако простые любители музыки ценят ее за идеальное сочетание цены и качества, за продуманный эргономичный дизайн и довольно интересное звучание. К тому же, компактные размеры позволяют без проблем носить усилитель в кармане вместе с плеером - девайс и в самом деле занимает минимум места.

  • NuPrime uDSD

Настольный усилитель со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Подходит как для работы со звуком, так и для обычного прослушивания музыки. Использует интерфейс usb для подключения к рабочей платформе и питания, поэтому не нуждается в дополнительных приспособлениях, аккумуляторах и пр. Пользователи хвалят не только практические качества модели, но и ее звук - за прекрасный баланс частот и разнообразную красочную палитру.

  • HiFiMAN HM-101

Пользовательский усилитель для наушников ценой выше среднего. И откровенно говоря, он целиком и полностью заслуживает как своей цены, так и восторженных отзывов от поклонников. Обладает узнаваемым звучанием - ровным, мягким и сбалансированным в средних и низких частотах и ясным кристальным в верхних. Универсален, раскрывает свой потенциал в любой музыке, ориентирован на аудиофилов и ценителей уникальности.

  • M-Audio Bass Traveler

усилок для наушников

Бюджетный бестселлер и мировая звезда. Отличный усилитель для наушников в низком ценовом сегменте. Обладает всеми достоинствами идеального пользовательского девайса - удобен, прост в работе, универсален, достойно звучит. Но и не без недостатков - его возможности, все таки, не безграничны и за столь умеренную цену не стоит ожидать от усилителя многого.

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