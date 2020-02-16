Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2020 19:03  [34] Более 800 млн рублей направят на поддержку нижегородских семей с детьми
19 февраля 2020 18:47  [42] Депутаты ЗС НО поддержали инициативу Глеба Никитина об обеспечении школьников горячим питанием
19 февраля 2020 18:32  [67] Нижегородское минимущества проводит кадастровую оценку пяти видов объектов недвижимости в 2020 году
19 февраля 2020 18:26  [70] Более 900 копий писем фронтовиков собрано в Нижегородской области
19 февраля 2020 17:47  [113] Новая детская спортплощадка появится в Пильне в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"
19 февраля 2020 17:06  [127] Квартал на Черниговской в Нижнем Новгороде после редевелопмента назовут Bridgetown "Чайка"
19 февраля 2020 16:25  [184] "Ни в коем случае нельзя менять статус зеленых насаждений в парке "Швейцария", - Глеб Никитин
19 февраля 2020 14:59  [231] Бессрочный бесплатный проезд в поездах предоставлен участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
19 февраля 2020 13:54  [610] Больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта, - банк "Открытие"
19 февраля 2020 13:30  [284] Три новых комплекса для обработки ТКО планируют построить в Нижегородской области
Общество

Новая детская спортплощадка появится в Пильне в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

19 февраля 2020 17:47  [113] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новая детская спортивная площадка появится в Пильне в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области по итогам общественных обсуждений третьего этапа благоустройства парка 40 лет Октября.

На общественных обсуждениях жители внесли пять предложений по изменению проекта. В частности, они попросили завершить создание пешеходных дорожек по периметру парка и установить вдоль них фонари. Также поставить 20 лавочек и столько же урн, обустроить детскую спортивную площадку с мягким резиновым покрытием. Среди предложений прозвучало и создание зоны отдыха с круговой скамейкой и цветочной клумбой.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 131 общественное пространство. На их преображение из федерального, областного и местного бюджетов будет направлен 1 млрд 236 млн рублей.

"Кроме этих работ в этом году у нас также начнется преображение четырех общественных пространств в городах, ставших победителями Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" 2019 года. Это Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта составляет 249 миллионов рублей", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 000 человек прошло открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 — в Нижегородской области.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph