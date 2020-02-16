Новая детская спортплощадка появится в Пильне в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новая детская спортивная площадка появится в Пильне в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области по итогам общественных обсуждений третьего этапа благоустройства парка 40 лет Октября.

На общественных обсуждениях жители внесли пять предложений по изменению проекта. В частности, они попросили завершить создание пешеходных дорожек по периметру парка и установить вдоль них фонари. Также поставить 20 лавочек и столько же урн, обустроить детскую спортивную площадку с мягким резиновым покрытием. Среди предложений прозвучало и создание зоны отдыха с круговой скамейкой и цветочной клумбой.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 131 общественное пространство. На их преображение из федерального, областного и местного бюджетов будет направлен 1 млрд 236 млн рублей.

"Кроме этих работ в этом году у нас также начнется преображение четырех общественных пространств в городах, ставших победителями Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" 2019 года. Это Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта составляет 249 миллионов рублей", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 000 человек прошло открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 — в Нижегородской области.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.