Депутаты ЗС НО поддержали инициативу Глеба Никитина об обеспечении школьников горячим питанием Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам на заседании 19 февраля единогласно поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина о выделении из областного бюджета средств в размере 276,6 млн рублей на организацию горячего питания для школьников младших классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

О необходимости данной меры поддержки в рамках ежегодного послания говорил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Нижегородской области внес поправку в региональный бюджет для того, чтобы с 1 сентября школьники были обеспечены питанием.

Члены профильного комитета рекомендовали Законодательному собранию принять поправку в I чтении.

Кроме того, на проведение капремонта в муниципальных детских садах предполагается направить 475 млн рублей, на предоставление многодетным семьям сертификата на улучшение жилищных условий - 282 млн рублей, на строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в городе Дзержинске - 99,2 млн рублей.