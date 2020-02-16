Более 800 млн рублей направят на поддержку нижегородских семей с детьми Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 800 млн рублей направят на поддержку нижегородских семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Средства выделят из областного бюджета в рамках послания президента РФ Владимира Путина. В ходе заседания профильного комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области депутаты одобрили в I чтении соответствующую поправку.

Ряд поправок в бюджет на 2020 год внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона подчеркнул, что 456,4 млн рублей планируется направить на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и 78,2 млн рублей - на предоставление выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Еще в числе прочих поправок: 475 млн рублей планируется направить на капремонт муниципальных детсадов, 282 млн рублей - на улучшение жилищных условий многодетных семьей.

Напомним, правительство Нижегородской области приняло решение о предоставлении в 2020 году ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка до достижения возраста 3 лет на каждого ребенка, родившегося после третьего. В 2019 году выплата назначалась на одного ребенка.