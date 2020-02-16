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Спорт

Финал командного Кубка мира по боксу в 2020 году пройдет в Нижнем Новгороде

19 февраля 2020 19:08  [23] Спорт

Финал командного Кубка мира по боксу пройдет в Нижнем Новгороде осенью 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На внеочередном заседании членов исполкома международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в Будапеште единогласно было принято решение о проведении Кубка в России. Планируется, что финал пройдет в КРК "Нагорный".

"Для Нижегородской области большая честь принять соревнование такого уровня. Очень важно, что Кубок будет посвящен 75-летию Победы. Более 800 тысяч человек ушли на фронт из Горьковской области в годы войны, треть из них не вернулось. В тылу же горьковчане проявили настоящий трудовой героизм. Надо использовать все возможности, чтобы напомнить миру о наших героях", - сказал Глеб Никитин.

"Бокс – прекрасный вид спорта, которым в Нижегородской области занимаются более 5 тысяч человек. Здесь действует более 50 спортивных клубов и секций. Уверен, что проведение финала командного Кубка мира позволит сделать бокс еще популярнее. Я благодарен всем, кто принял решение провести это событие именно у нас", - добавил глава региона.

Турнир пройдет в октябре этого года в восьми российских городах. По словам генерального секретаря федерации бокса России, для участия в командном Кубке мира уже заявлены более 200 стран. Отборочные соревнования пройдут на континентах, а решающая часть начнётся с 1/8 финала. Соревнования пройдут в 10 весовых категориях у мужчин и женщин.

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Бокс
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