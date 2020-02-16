"В Уренском районе, даже при самых низких показателях паводка, идет затопление территории", - Роман Низов Общество

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Роман Низов в ходе заседания комитета Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) по экологии и природопользованию 19 февраля 2020 года обратил внимание на то, что в преддверии паводка по-прежнему не принято решения относительно Уренского района.

По его словам, специалистами минэкологии проводились расчеты по устройству дамбы, однако выяснилось, что финансово это не целесообразно.

"В Уренском районе, даже при самых низких показателях паводка, идет затопление территории. С учетом низкого паводка вода в домах до пола не поднимается, жителей не эвакуируют и относительно это все проходит спокойно. Но, подчеркиваю, в ближайшие годы однозначно будет пик, однозначно вода будет стоять в домах, нам нужно будет эвакуировать население", - заметил Роман Низов.

По словам представителей правительства, присутствовавших на заседании, расселение жителей Уренского района из подтопляемой зоны будет стоить бюджету порядка 500 млн рублей. В качестве еще одного варианта решения вопроса рассматривается берегоукрепление.

Резюмируя обсуждение вопроса, председатель комитета ЗС НО по экологии Владислав Атмахов попросил представителей правительства региона подготовить подробную информацию о возможных вариантах решения проблемы.

Напомним, в прошлом году паводок в Нижегородской области ожидался во второй декаде марта. В этом году прогноз пока не обнародован.