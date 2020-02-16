Фото: с сайта ТК "Дзержинск"
Доследственная проверка организована по факту отравления газом двух детей в Дзержинске. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, отравление произошло в многоквартирном доме № 4А по ул. Строителей накануне, 19 февраля 2020 года.
На сайте дзержинского телевидения сообщается, что пострадали две девочки (5 и 12 лет). Обе отравились угарным газом, в тот момент они находились дома без взрослых. Одна из девочек почувствовала слабость, позвонила маме, мама сообщила родственнице, которая зашла в квартиру и вызвала скорую помощь.
Дети были госпитализированы. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
Следователи выясняют причины произошедшего, пояснили в региональном СУ СК.
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