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Общество

ОКН "Дом Котельникова" отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода

20 февраля 2020 11:49  [30] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объект культурного наследия (ОКН) регионального значения "Дом Н.П. Котельникова, 1870 г." (Ул.Ильинская, 64) в Нижнем Новгороде планируется передать в безвозмездное пользование области. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева в ходе заседания профильной комиссии 19 февраля.

Правительство Нижегородской области заявило о намерении отреставрировать это нежилое здание площадью 359 кв.м. к 800-летию города.

Решение о передаче здания в безвозмездную собственность будет принято депутатами на заседании Гордумы 26 февраля.

Напомним, УГООКН НО выдало арендатору задание на реставрацию "Дома Котельникова" в Нижнем Новгороде в июне 2017 года.

"Технолес" выиграл право аренды и реставрации дома купца Н.П.Котельникова в марте 2016 года.

Отметим, что это здание стало первым, которое КУГИ Нижнего Новгорода сдало в аренду за 1 рубль для того, чтобы инвестор отреставрировал его. Арендатор получил его в марте 2016 года, по данным на май 2017 года он планировал завершить реставрацию к концу 2019 года.

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