Остановка транспорта будет запрещена на двух участках в Нижнем Новгороде Общество

Остановка транспорта будет запрещена на двух участках в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

С 9 марта 2020 года вводится ограничение остановки транспортных средств на участке улицы Ванеева (рядом с остановкой "Кардиологический центр").

Решение принято в связи с обращениями жителей для беспрепятственного въезда в кардиоцентр и выезда.

Кроме того, с 10 марта остановка автомобилей в районе домов №1 и №3 по улице Алексеевской также теперь будет запрещена.