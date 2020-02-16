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Общество

Остановка транспорта будет запрещена на двух участках в Нижнем Новгороде

20 февраля 2020 12:10  [134] Общество

Остановка транспорта будет запрещена на двух участках в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

С 9 марта 2020 года вводится ограничение остановки транспортных средств на участке улицы Ванеева (рядом с остановкой "Кардиологический центр").

Решение принято в связи с обращениями жителей для беспрепятственного въезда в кардиоцентр и выезда.

Кроме того, с 10 марта остановка автомобилей в районе домов №1 и №3 по улице Алексеевской также теперь будет запрещена.

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