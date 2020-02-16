Память Бориса Немцова почтут в Нижнем Новгороде 27 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Память первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова почтут в Нижнем Новгороде в день его убийства – 27 февраля. Об этом НИА "Нижний Новгород " сообщил председатель правления Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая, который выступил инициатором мероприятий, Анатолий Козерадский.

Он рассказал, что в этот день с 11:00 и до вечера на площади около Театра драмы им.Горького будет выставлен его портрет, к которому нижегородцы смогут возложить цветы.

"Пять лет как Бориса нет с нами. Благодаря ему переход из одной страны в другую прошел менее болезненно для нижегородцев. Мы не забываем это и не собираемся забывать", - сказал Анатолий Козерадский.

Также в 13:00 запланировано памятное мероприятие у дома Бориса Немцова (ул, Агрономическая, 134). Нижегородцы, знавшие Бориса Немцова, возложат цветы к мемориальной доске и поделятся воспоминаниями о нем. Свое участие подтвердили более 50 человек.

Анатолий Козерадский добавил, что, возможно, в мероприятии примет участие Нина Зверева, которая была доверенным лицом Бориса Немцова на первых выборах.

Проведение мероприятий поддержал заместитель губернатора Евгений Люлин. Он лично предоставил Фонду все необходимые консультации.

Напомним, бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийство произошло на Большом Каменном мосту. По предварительным данным, неизвестный (или неизвестные) произвел несколько выстрелов в спину Немцова и скрылся с места преступления. От полученных ран политик скончался.

СПРАВКА:

Борис Ефимович Немцов родился 9 октября 1959 года в городе Сочи. С 1967 года жил в Нижнем Новгороде (ранее — город Горький). В 1981 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, затем работал в Горьковском научно-исследовательском институте радиофизики.

1990 – 1993 годы являлся народным депутатом РСФСР от Горьковского национально-территориального округа. Осенью 1991 года был делегирован в Верховный Совет РСФСР, работал в Комитете по законодательству.

В сентябре-декабре 1991 года являлся представителем Президента РФ в Нижегородской области. В декабре 1991 года был назначен главой администрации области Нижегородской области. В 1993-1995 годах был одновременно депутатом Совета Федерации. В 1995 года был избран губернатором Нижегородской области, по должности вновь вошел в состав Совета Федерации.

В 1997 года был назначен первым вице-премьером Правительства РФ, с марта по декабрь 1997 года одновременно являлся министром топлива и энергетики РФ и заместителем председателя Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам. В марте 1998 года Указом Президента РФ был отправлен в отставку вместе со всем составом правительства Виктора Черномырдина. В апреле 1998 года вновь занял пост вице-премьера Правительства РФ под руководством Сергея Кириенко. В августе 1998 года, после отставки кабинета Кириенко, окончательно ушел из исполнительной власти.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1994). В 2009 году был награжден почетным знаком Законодательного Собрания Нижегородской области "За заслуги".