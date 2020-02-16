Местонахождение колокольни Спасо-Преображенского храма определили в Нижегородском кремле Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Местонахождение колокольни Спасо-Преображенского храма определили в Нижегородском кремле. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

На данный момент в завершающей стадии находятся работы по археологическим изысканиям на месте, где планируется воссоздать историческую колокольню.

"По результатам уже выполненных работ удалось зафиксировать остатки фундамента и удалось локализовать месторасположение шатровой колокольни утраченного Нижегородского кафедрального Спасо-Преображенского собора. Получен ценный материал по архитектуре и строительным приемам XVII -XVIII вв.", - пояснили в управлении.

(процесс археологических изысканий, фото: НИА "Нижний Новгород")

Параллельно ведутся работы по получению разрешения на строительство. После этого подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам нулевого цикла.

Проект "Воссоздание соборной колокольни в Нижегородском кремле" разработало ООО "Региональный Инженерный Центр" (г. Владимир).

"Колокольня, высотой 51,5 метров, представляет собой удлиненный восьмерик с арочными пролетами звонов в верхней части, завершенный восьмигранным шатром с луковичной главкой. Отделка фасадов будет выполнена на высоком художественном уровне из современных высококачественных материалов, характерных для архитектуры сооружений XVIII века с воссозданием исторического облика", - рассказали в управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

На колокольне будет установлен набор колоколов для осуществления уставных богослужебных звонов. Также в колокольне предусмотрена установка исторически находившихся там часов.

При строительстве колокольни будут музеефицированы и представлены на общее обозрение остатки старого фундамента

Финансирование проекта будет осуществлено из внебюджетных источников Нижегородской области. Инвестором выступает Нижегородская митрополия Русской православной церкви, которая привлечет средства благотворителей.

Планируется, что в определенные часы доступ на смотровую площадку колокольни будет организован для всех нижегородцев и гостей города.

(проект воссоздания колокольни, фото: НИА "Нижний Новгород")

СПРАВКА:

Колокольня размещалась к западу от Спасо-Преображенского собора. Она относилась к двум церквям – во имя святых мучеников Иоанна Воина и Феодора Стратилата. Церкви сгорели во время большого пожара в 1715 году.

После пожара по наставлению митрополита Нижегородского и Алатырского Сильвестра (Волынского) была возведена новая, каменная колокольня в виде восьмигранного столпа с шатровой крышей. После окончания строительства в 1716 году на неё с Часовой башни кремля были перенесены древние часы, приведённые боем к малым "зазванным" колоколам, общее число которых достигло в начале XVIII века двенадцати.

После революции кафедральный собор пострадал первым, с половины августа 1918 года кремлевские храмы были закрыты для богослужения. К 1924 году, оставаясь закрытым в течение 6 лет, собор отсырел и стал разрушаться. В ноябре Губисполком начал разбирать колокольню при соборе.

Губмузей просил защиты ВЦИКа для памятника XVII в., но Губисполком успокоил - разборка только "для устранения опасных мест". Однако к 1929 году колокольня была разобрана. В 1929 году, в связи со строительством Дома Советов, собор взорвали.