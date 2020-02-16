Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об использовании материнского капитала Политика

Фото: Елена Федяшева

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об использовании материнского (семейного) капитала. В НРО "Единой России" сообщили, что партия единогласно поддержала соответствующие поправки.

Первый заместитель руководителя фракции партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев напомнил, что главным автором этого законопроекта стал президент России Владимир Путин, которому принадлежит и сама идея маткапитала.

"Этот закон решает много вопросов в интересах семей. Мы оперативно объединили усилия всех ветвей власти, нашли механизм, позволяющий не заволокитить это решение, которого ждут граждане. Так нам надо работать и впредь, решая социальные проблемы, – на это нас ориентирует президент России", - заявил он.

Координатор партийного проекта "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что поправки также предполагают сокращение процедур и времени по сбору документов для маткапитала.

"Семья обратится один раз, напишет заявление, где сразу будут учитываться все особенности, и не нужно будет идти к нотариусу и заверять решение о направлении сертификата на приобретение жилья. У нас открыта сеть "семейных" приемных в рамках в том числе партпроекта "Крепкая семья", куда приходят родители детей проконсультироваться по различным вопросам", – пояснила парламентарий.

С 26 по 28 февраля в Нижегородской области на площадках общественных приемных "Единой России" пройдут тематические приемы и консультации по разъяснению инициатив послания президента для родителей и законных представителей детей, многодетных семей, родительского актива учебных заведений. Об этом сообщил руководитель региональной общественной приемной партии Виктор Лунин.

"Речь идет о конкретном разъяснении мер поддержки тем, кому предстоит стать их приобретателем. Мы рекомендовали руководителям местных партийных приемных в муниципальных образованиях пригласить для встречи с посетителями руководителей органов местного самоуправления, профильных подразделений администраций городских округов и районов области, пенсионного фонда, общественных организаций для ответов на возникающие вопросы", - рассказал руководитель региональной приемной.

26 февраля в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" состоится дискуссия о направлениях поддержки семей с детьми и российской школы с представителями НКО, "Ассоциации многодетных семей", общественных советов партпроектов "Крепкая семья" и "Новая школа", руководителями профильных министерств регионального правительства и Пенсионного фонда по Нижегородской области, депутатами разного уровня. В рамках дискуссии будут выработаны предложения в адрес региональных и федеральных органов власти.

Напомним, 10 февраля "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки в законопроект, которые касаются использования материнского капитала.

Поправки предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, – они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей. Кроме того, право на получение материнского капитала получат одинокие отцы, усыновившие или взявшие на воспитание ребенка. Процедура рассмотрения заявки на выдачу материнского капитала сокращается до пяти дней, сама процедура выдачи также упрощается.