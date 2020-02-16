Покупка квартиры в Батуми – это основа стабильности

Современный мир – это мир открытых границ. Любой желающий может по своему вкусу выбрать не только место своего очередного отдыха, но и попробовать переехать на ПМЖ в полюбившуюся ему страну или город. При этом, в процессе переезда в другую страну у любого иммигранта в определенный момент возникает проблема приобретения собственной жилплощади. Именно на этом этапе многие экспаты сталкиваются с серьезными проблемами, так как в каждой стране существуют свои правила и порядки приобретения и владения объектами недвижимости.

Одной из наиболее перспективных стран для переезда на сегодняшний день является Грузия. Благодаря безвизовому режиму с ЕС, установленному в 2017 году, эта страна быстро развивается и привлекает большое количество туристов, бизнесменов и инвесторов. Поскольку Батуми является крупнейшим курортом грузинского Черноморского побережья, именно этот город на текущий момент считается центром продаж и покупок объектов недвижимости в Грузии.

Поразивший Европу в 2014 году миграционный кризис затронул почти все страны ЕС. Поскольку миграционные коридоры проходили через одну из стран-лидеров по продаже курортной недвижимости – Турции, кризисные явления также внесли определенную нестабильность и в турецкий рынок жилья. Другая черноморская страна - Украина, после множества внутренних и внешних конфликтов и вовсе перестает быть привлекательной для туристов.

Рынок недвижимости в Грузии один из немногих не страдает от геополитической нестабильности в современной Европе, а правительство страны предоставило большие возможности для всех тех, кто желает купить квартиру в Батуми и других курортных городах Черноморского побережья.

Более того, одним из ключевых факторов выбора Грузии, как направления вложений финансовых средств, для русскоязычных инвесторов является тот факт, что в этой стране большинство жителей отлично говорит по-русски. Здесь экспат из России при общении с местным населением не почувствует какого-либо языкового барьера. Это также может стать преимуществом при общении с риелтором и собственниками недвижимости, что сделает процесс покупки квартиры в Батуми, Тбилиси и прочих крупных городах максимально комфортным!

Для всех желающих приобрести недвижимость в Батуми, рекомендую Batumi Villas, они помогут Вам подобрать отличный вариант недвижимости соответствующий Вашим требованиям и возможностям.

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