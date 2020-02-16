Террасная доска из древесно-полимерного композита

Террасная доска из ДПК объединяет лучшие свойства натуральной древесины и полимерных материалов.

Привлекательными особенностями террасной доски из ДПК или декинга, которую можно приобрести здесь https://belgorod.latitudo.ru/terrasnaya-doska-iz-dpk/, является доступная цена. Но помимо этого материал отличается хорошими эксплуатационными качествами. Для его изготовления могут использоваться различные роды древесины, что обеспечивает широкий диапазон цветов и оттенков. Монтаж террасной доски отличается простотой и проводится в короткое время.

Плюсы использования

Поскольку при производстве материала используются полимеры, то это обеспечивает хорошие показатели влагостойкости. Такое покрытие не впитывает влагу, поэтому его можно использовать под открытым воздухом, не защищая дополнительно от каких-либо внешних негативных воздействий.

Также следует отметить и другие важные особенности:

Устойчивость к перепадам температур.

Морозостойкость

Повышенную прочность.

Устойчивость к плесени, грибкам и вредителям

При использовании террасной доски из ДПК обеспечивается повышенная безопасность. Это объясняется рифленой поверхностью. Поскольку материал не впитывает влагу, то исключается возникновение наледи в зимний период. Высокая прочность также исключает возникновение сколов при механическом воздействии. Террасная доска устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. Поэтому покрытие сохраняет свою эстетичность длительное время.

Применение

Террасная доска из ДПК является оптимальным материалом при обустройстве полов на террасах и верандах. Она широко используется в местах с высокой влажностью и перепадами температур. Декинг незаменим при необходимости отделки эксплуатируемых участков в непосредственной близости к водоемам. В таких местах он способен прослужить 25-30 лет.

Востребована террасная доска при оформлении входных групп. Часто из этого материала обустраивают садовые и парковые дорожки. Прежде всего это связано с неприхотливостью. Для мытья можно использовать обычные бытовые средства или проточную воду. Чтобы исключить лужи на покрытии, к примеру, после дождя, рекомендуется устанавливать террасную доску с небольшими зазорами.

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