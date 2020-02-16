Спартак в преддверии плей-офф Кубка Гагарина-2020

С приходом прошлым летом в "Спартак" Олега Знарка болельщики народной команды стали питать иллюзии о новой вехе в истории развития своего клуба. Нельзя сказать, что тренер-чемпион сразу вывел москвичей в лидеры, но к "Спартаку" точно перестали относиться, как к аутсайдеру или даже середняку. Нынешний сезон "красно-белые" проводят довольно ровно, занимая пятую позицию в Западной конференции. Уже довольно давно спартаковцы обеспечили себе третье кряду попадание в плей-офф после долгих лет провальных выступлений.

Только чудо может помешать "Спартаку" сохранить свое пятое текущее место, поскольку идущий на шестой позиции ярославский "Локомотив" отстает на шесть очков, а до конца регулярки этим клубам осталось провести всего по четыре игры. Впрочем, маловероятно, что "Спартаку" удастся подняться выше пятой строчки. Ведь от занимающих четвертую позицию динамовцев Москву подопечные Знарка отстают на пять очков. К тому же у "бело-голубых" еще и игра в запасе. На официальном сайте КХЛ можно купить билеты на все матчи Континентальной хоккейной лиги.

Интересно, что в первом раунде плей-офф болельщиков может ждать московское дерби между спартаковцами и динамовцами. Впрочем, "бело-голубые" еще имеют реальный шанс подняться в таблице на третье место, от которого они отстают на три очка, имея один матч в запасе. Если "Динамо" потеснит с третьей строчки "Йокерит", то именно финский коллектив станет первым соперником "Спартака" в борьбе за Кубок Гагарина. Кстати, чтобы поддержать "красно-белых" на любом их матче, вы можете купить билеты на игры "Спартака". Заказать их можно на официальном билетном портале КХЛ в режиме реального времени. Для этого нужно выбрать приглянувшиеся места на стадионе и оформить заказ. Если у вас возникли какие-либо вопросы по покупке билетов, то можно проконсультироваться со специалистом, позвонив по указанному на сайте телефону.

Если предположить, что "Спартак" сможет преодолеть 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина, то впереди, в 1/4 финала, его почти наверняка будет ждать более серьезное испытание. Скорее всего, что в таком случае его возможными соперниками будет кто-то из этой парочки фаворитов сезона:

ЦСКА;

СКА.

Именно два армейских коллектива почти гарантированно получат первые номера посева на Западе. И мало сомнений, что они пройдут первый барьер в плей-офф. Поэтому "красно-белых" ждет сложнейшая пулька, но тем интереснее!

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