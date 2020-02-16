Как организовать домашний переезд?

Как минимум раз в жизни человек сталкивается с проблемой переезда. Это может быть переезд в другую страну, дом, общежитие и т.п. В каждой ситуации знакомо то прекрасное чувство, когда открываешь шкаф и просто не можешь представить как это компактно перевезти. Поэтому не зря говорят, что переезд равен одному пожару. В дороге возможно какие-то вещи поломаются, потеряются, а другие вовсе исчезают раз и навсегда.
Подготовка к переезду
Типичная ошибка людей – собирать вещи, когда машина должна быть подана. Безусловно каждый думает «я все успею!», но не успевает. Вот так и теряются, забывают вещи. Поэтому нужно все всегда готовить заранее, а не сломя голову.
За месяц специалисты рекомендуют сделать следующие вещи:
Еще заранее нужно договориться с транспортной компанией, которую вы найдете тут. За день до самого переезда лучше отправить детей к родителям, чтобы они не мешали сконцентрироваться на самом важном. Дальше стоит заняться размораживанием холодильника, разобраться с ключами, снять показания счетчика, собрать оставшиеся вещи, которые обычно необходимы повседневно.
Сбор вещей
Самое главное при сборе вещей – упаковка. Запаситесь терпением, скотчем и картонными коробками. Это самый простой и дешевый способ упаковки вещей для переезда. Картонные коробки продаются в любом строительном магазине. Собственно, там же можно найти скотч, ножницы и другие необходимые вещи. Не берите огромные коробки. Их неудобно носить. Лучше взять больше, но меньшего размера. И не жалейте денег на скотч. Он должен быть крепким и широким. Не лишним будет приобрести маркеры, стикеры разных цветов, чтобы обозначить коробки. Есть вариант проще – воспользоваться ручкой, но тогда нужно писать жирно, чтобы обозначения были видны.
Несколько лайфхаков для переезда
Чтобы не искать на новом месте порошок, можно положить его прямо в барабан стиральной машины. В это же место можно положить прищепки. В чайник можно сложить кофе, чай, сахар. Если есть кофемашина или кофемолка, то задействуйте их. Все игрушки и принадлежности вашего питомца можно сложить в его переноску. По такой схеме можно поступить и с другими вещами. Воспользовавшись этими советами ваш переезд пройдет быстро и без проблем.
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