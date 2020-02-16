Как организовать домашний переезд?

Как минимум раз в жизни человек сталкивается с проблемой переезда. Это может быть переезд в другую страну, дом, общежитие и т.п. В каждой ситуации знакомо то прекрасное чувство, когда открываешь шкаф и просто не можешь представить как это компактно перевезти. Поэтому не зря говорят, что переезд равен одному пожару. В дороге возможно какие-то вещи поломаются, потеряются, а другие вовсе исчезают раз и навсегда.

Подготовка к переезду

Типичная ошибка людей – собирать вещи, когда машина должна быть подана. Безусловно каждый думает «я все успею!», но не успевает. Вот так и теряются, забывают вещи. Поэтому нужно все всегда готовить заранее, а не сломя голову.

За месяц специалисты рекомендуют сделать следующие вещи:

В обязательном порядке нужно расторгнуть все действующие договоры. Сюда можно отнести договоры с Интернет-провайдером, арендодателем и т.п. Это нужно сделать для того, чтобы на новом месте не взимали дополнительной платы за то, чем вы не пользуетесь.

Мебель, одежду, бытовые приборы, которые вам уже не нужны, лучше вывезти на помойку и не жалеть.

Дата переезда должна быть определена заранее, чтобы успеть подготовиться и собрать все вещи.

Если какие-то вещи вы не хотите или не можете брать с собой, то лучше их продать, отдать. Пускай лучше они «улетят» по низкой цене, но не мешают вам на новом месте.

Еще заранее нужно договориться с транспортной компанией, которую вы найдете тут. За день до самого переезда лучше отправить детей к родителям, чтобы они не мешали сконцентрироваться на самом важном. Дальше стоит заняться размораживанием холодильника, разобраться с ключами, снять показания счетчика, собрать оставшиеся вещи, которые обычно необходимы повседневно.

Сбор вещей

Самое главное при сборе вещей – упаковка. Запаситесь терпением, скотчем и картонными коробками. Это самый простой и дешевый способ упаковки вещей для переезда. Картонные коробки продаются в любом строительном магазине. Собственно, там же можно найти скотч, ножницы и другие необходимые вещи. Не берите огромные коробки. Их неудобно носить. Лучше взять больше, но меньшего размера. И не жалейте денег на скотч. Он должен быть крепким и широким. Не лишним будет приобрести маркеры, стикеры разных цветов, чтобы обозначить коробки. Есть вариант проще – воспользоваться ручкой, но тогда нужно писать жирно, чтобы обозначения были видны.

Несколько лайфхаков для переезда

Чтобы не искать на новом месте порошок, можно положить его прямо в барабан стиральной машины. В это же место можно положить прищепки. В чайник можно сложить кофе, чай, сахар. Если есть кофемашина или кофемолка, то задействуйте их. Все игрушки и принадлежности вашего питомца можно сложить в его переноску. По такой схеме можно поступить и с другими вещами. Воспользовавшись этими советами ваш переезд пройдет быстро и без проблем.

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