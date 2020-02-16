Для чего нужна огнезащита металлических конструкций?

Металлическим конструкциям не все уделяют должное внимание, потому что считают металл негорючим материалом. При этом упускается из виду тот факт, что характеристики металла зависят от температуры. Незначительный пожар может привести к обрушению металлических конструкций. Поэтому огнезащита металлических конструкций должна производится в обязательном порядке.
Если сталь нагреется до 400 градусов, то крайне быстро свойства прочности начнут снижаться, а при температуре в 500 градусов в два раза уменьшится механическое сопротивление. Это имеет очень негативные последствия. Малое, что возможно при этих обстоятельствах – деформация. Самое худшее – обрушение несущих конструкций.
Для разных типов зданий существует различный регламент. Для промышленных один регламент, для жилых другой, а для торговых объектов третий. Сегодня огнезащитное покрытие цена на которое небольшая, поможет избавиться от многих проблем.
Существует несколько методов обработки конструкций:
Огнезащитная обработка нужна для любых зданий: администрации, промышленности, общественных зданий и т.п. Важно подобрать к каждой металлической конструкции свой способ защиты. Для этого лучше обратиться в специализированную организацию. Защитные решения они подбирают индивидуально для каждого случая.
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