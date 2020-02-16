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Для чего нужна огнезащита металлических конструкций?

20 февраля 2020 19:07  [40]

Металлическим конструкциям не все уделяют должное внимание, потому что считают металл негорючим материалом. При этом упускается из виду тот факт, что характеристики металла зависят от температуры. Незначительный пожар может привести к обрушению металлических конструкций. Поэтому огнезащита металлических конструкций должна производится в обязательном порядке.

Если сталь нагреется до 400 градусов, то крайне быстро свойства прочности начнут снижаться, а при температуре в 500 градусов в два раза уменьшится механическое сопротивление. Это имеет очень негативные последствия. Малое, что возможно при этих обстоятельствах – деформация. Самое худшее – обрушение несущих конструкций.

Для разных типов зданий существует различный регламент. Для промышленных один регламент, для жилых другой, а для торговых объектов третий. Сегодня огнезащитное покрытие цена на которое небольшая, поможет избавиться от многих проблем.

Существует несколько методов обработки конструкций:

  • Оштукатуривание. При этом металлические конструкции обрабатывают особым составом, который содержит вещества. Они способны противостоять долгое время огню. Обычно в таком составе есть цемент и жидкое стекло.
  • Окрашивание. Для этого применяют состав «ПОЗ-В». Конкретно эта огнезащита цена которой варьируется от 68 рублей за кг, предназначена для металлических конструкций.
  • Третий вариант подразумевает установку негорючих плит или листов стали. Их функция – защитить металлические конструкции от воздействия огня. Данный способ применяется в качестве дополнительного.

Огнезащитная обработка нужна для любых зданий: администрации, промышленности, общественных зданий и т.п. Важно подобрать к каждой металлической конструкции свой способ защиты. Для этого лучше обратиться в специализированную организацию. Защитные решения они подбирают индивидуально для каждого случая.

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