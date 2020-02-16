Выбираем постельное белье для дома

Во сне человек проводит практически треть своей жизни. От качества сна зависит настроение, бодрость на протяжении всего дня и количество энергии. Именно поэтому важно выбрать качественные предметы для спальни, среди которых постельное белье.

К качеству постельного белья предъявляются жесткие требования. Но специалисты рекомендуют использовать некоторые основные параметры. Следует обратить внимание на производителя, например, Купить ивановский текстиль можно здесь https://akotekc.ru/. Здесь представлен огромный ассортимент, множество тканей и ценовых сегментов. Поэтому каждый пожалуй найдет что-то для себя. Еще приятно удивляет интерфейс интернет-магазина. Он очень простой и понятный даже небывалому пользователю.

Не зря существует выражение «встречают по одежке». Так и при выборе постельного белья, нужно обращать внимание на упаковку. Хороший производитель не поскупиться на упаковку и оформление товара. Да, обертка может быть яркой и привлекательной, но обратите внимание на то, что там указано. Должно быть отражено следующее:

Вид ткани.

Комплектация (количество наволочек, пододеяльников и простыней).

Размер.

Визуально или есть возможность то на ощупь, нужно оценить качество. Просмотрите как обработан шов, стыки. Окончательное решение поможет принять одно лишь прикосновение. Высокое качество можно легко проверить. Проведите по ткани влажным ватным диском. Если остались следы краски, то этот производитель поскупился.

Выбор ткани

Последнее с чем нужно определиться – вид ткани. Этот выбор довольно сложный и для многих непонятный. Но на самом деле здесь все очень просто. Существует 4 вида: бязь, перкаль, поплин и сатин. У каждой свои особенности и характеристики, поэтому объективно не получится сказать какая из них лучше, а какая хуже.

Популярными среди покупателей являются два вида: поплин и бязь. Они имеют примерно одинаковый диапазон, но поплин немного дороже. Для производства этой ткани используют нитки разной толщины и используют технологию полотняного плетения. Поэтому на ощупь ткань будет немного шероховатой, а бязь наоборот весьма гладкая и ровная. Ровная ткань дает меньшее истирание, поэтому дольше прослужит. Но у разных людей различные тактильные ощущения и восприятия, поэтому выбор в пользу того или иного всегда разнится.

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