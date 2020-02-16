Как правильно утилизировать отработанное моторное масло?

Каждый автолюбитель через определенное количество километров меняет моторное масло. После произведенных работ всегда остается актуальным вопрос об утилизации отработанной жидкости. Многие даже не задаются вопросом о составе масла и думают, что его можно просто вылить. Это делать ни в коем случае нельзя. Экологи дают за это штраф и немаленький. В масле содержится огромное количество токсичных веществ, которые губительны для окружающей среды и всего живого. Поэтому этот вопрос нужно решать разумно.
Есть несколько пути решения проблемы:
Понятно, что сдавать масло в специализированные компании выгодно. Они выделяют необходимые вещества для того, чтобы применять их в новом моторном масле. Другой вариант – переработка. Масло очищают от примесей и используют в других узлах и сельскохозяйственных машинах. Они, как правило, менее требовательны к качеству масла.
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