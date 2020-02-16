Как правильно утилизировать отработанное моторное масло?

Каждый автолюбитель через определенное количество километров меняет моторное масло. После произведенных работ всегда остается актуальным вопрос об утилизации отработанной жидкости. Многие даже не задаются вопросом о составе масла и думают, что его можно просто вылить. Это делать ни в коем случае нельзя. Экологи дают за это штраф и немаленький. В масле содержится огромное количество токсичных веществ, которые губительны для окружающей среды и всего живого. Поэтому этот вопрос нужно решать разумно.

Есть несколько пути решения проблемы:

Утилизация. Этот способ рабочий, но несет минусы. Во-первых, за утилизацию вам придется заплатить. Во-вторых, таких организаций, которые утилизируют промышленные отходы, может и не быть в вашем городе. Да и этот процесс отнимет много времени.

Специальные компании. Этот способ самый быстрый и действенный. Отработанное моторное масло принимает компания https://ecointel.com.ua/ru/otrabotannoe-motornoe-maslo. Выручить много конечно не получится. Зато представьте, что вам не нужно ломать голову над тем, как сдать масло и куда его деть. Такие компании одним махом решают все ваши вопросы и как бонус превращают отработанное масло в деньги.

Народные способы. Те, кто любят заниматься сборкой и разборкой знают, что моторное масло – хорошая смазка для различных узлов. Самый простой вариант – смазывание цепей велосипеда. Можно применять масло для отопления. На этом можно хорошо сэкономить. Для этого существуют специальные печи. Еще масло хорошо борется с коррозией. Особенно в советское время этот материал применяли для удаления ржавчины, да и пороги автомобилей любили обрабатывать.

Понятно, что сдавать масло в специализированные компании выгодно. Они выделяют необходимые вещества для того, чтобы применять их в новом моторном масле. Другой вариант – переработка. Масло очищают от примесей и используют в других узлах и сельскохозяйственных машинах. Они, как правило, менее требовательны к качеству масла.

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