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Как правильно утилизировать отработанное моторное масло?

20 февраля 2020 19:22  [32]

Каждый автолюбитель через определенное количество километров меняет моторное масло. После произведенных работ всегда остается актуальным вопрос об утилизации отработанной жидкости. Многие даже не задаются вопросом о составе масла и думают, что его можно просто вылить. Это делать ни в коем случае нельзя. Экологи дают за это штраф и немаленький. В масле содержится огромное количество токсичных веществ, которые губительны для окружающей среды и всего живого. Поэтому этот вопрос нужно решать разумно.

Есть несколько пути решения проблемы:

  • Утилизация. Этот способ рабочий, но несет минусы. Во-первых, за утилизацию вам придется заплатить. Во-вторых, таких организаций, которые утилизируют промышленные отходы, может и не быть в вашем городе. Да и этот процесс отнимет много времени.
  • Специальные компании. Этот способ самый быстрый и действенный. Отработанное моторное масло принимает компания https://ecointel.com.ua/ru/otrabotannoe-motornoe-maslo. Выручить много конечно не получится. Зато представьте, что вам не нужно ломать голову над тем, как сдать масло и куда его деть. Такие компании одним махом решают все ваши вопросы и как бонус превращают отработанное масло в деньги.
  • Народные способы. Те, кто любят заниматься сборкой и разборкой знают, что моторное масло – хорошая смазка для различных узлов. Самый простой вариант – смазывание цепей велосипеда. Можно применять масло для отопления. На этом можно хорошо сэкономить. Для этого существуют специальные печи. Еще масло хорошо борется с коррозией. Особенно в советское время этот материал применяли для удаления ржавчины, да и пороги автомобилей любили обрабатывать.

Понятно, что сдавать масло в специализированные компании выгодно. Они выделяют необходимые вещества для того, чтобы применять их в новом моторном масле. Другой вариант – переработка. Масло очищают от примесей и используют в других узлах и сельскохозяйственных машинах. Они, как правило, менее требовательны к качеству масла.

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