Что выбрать: кулер или пурифайер?

Качество питьевой воды, которая течет из-под крана, иногда оставляет желать лучшего. Очень редко можно встретить домашнюю воду надлежащего качества. Где-то завышен показатель железа, где-то хлора. Все это негативно сказывается на организме человека. Поэтому преимущество бывает на стороне питьевой воды, которую покупают в специализированных компаниях. Для удобства дополнительно можно приобрести кулер или пурифайер. Эти два устройства имеют некоторые особенности.

Кулер - более распространенное устройство. Среди его преимуществ можно отметить следующие:

Не нужно подключать к водоснабжению.

Дополнительно нет необходимости фильтровать воду, потому что поставляется жидкость в специальных бутылях, которая уже готова для употребления.

Некоторые модели имеют возможность дополнительно охлаждать и нагревать воду. Поэтому сразу можно готовить некоторые блюда, для которых нужна горячая вода. Это всегда актуально на кухне.

Недорогая стоимость.

Есть модели, которые можно установить на полу или на полке.

По своей сути пурифайеры являются чем-то похожим на кулеры. Но у них есть одна существенная особенность – их нужно подключать к системе водоснабжения. Устройство самостоятельно фильтрует водопроводную воду и выдает чистую, готовую к употреблению. Некоторые модели имеют встроенную функцию газирования.

Не нужно покупать бутилированную воду. Одно их хранение может создать неудобства.

Очистка происходит на безупречном уровне, поэтому на выходе вы получаете воду высокого качества.

Такой аппарат стоит дороже кулера, но затраты на приобретения очень скоро окупаются.

Вода будет обладать прекрасными вкусовыми качествами, которые могут поспорить с бутилированными вариантами.

Какое именно устройство подходит вы должны решить самостоятельно, а приобрести кулер или пурифайер можно на сайте https://ecomaster.ru/.

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