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Что выбрать: кулер или пурифайер?

20 февраля 2020 19:25  [29]

Качество питьевой воды, которая течет из-под крана, иногда оставляет желать лучшего. Очень редко можно встретить домашнюю воду надлежащего качества. Где-то завышен показатель железа, где-то хлора. Все это негативно сказывается на организме человека. Поэтому преимущество бывает на стороне питьевой воды, которую покупают в специализированных компаниях. Для удобства дополнительно можно приобрести кулер или пурифайер. Эти два устройства имеют некоторые особенности.

Кулер - более распространенное устройство. Среди его преимуществ можно отметить следующие:

  • Не нужно подключать к водоснабжению.
  • Дополнительно нет необходимости фильтровать воду, потому что поставляется жидкость в специальных бутылях, которая уже готова для употребления.
  • Некоторые модели имеют возможность дополнительно охлаждать и нагревать воду. Поэтому сразу можно готовить некоторые блюда, для которых нужна горячая вода. Это всегда актуально на кухне.
  • Недорогая стоимость.
  • Есть модели, которые можно установить на полу или на полке.

По своей сути пурифайеры являются чем-то похожим на кулеры. Но у них есть одна существенная особенность – их нужно подключать к системе водоснабжения. Устройство самостоятельно фильтрует водопроводную воду и выдает чистую, готовую к употреблению. Некоторые модели имеют встроенную функцию газирования.

  • Не нужно покупать бутилированную воду. Одно их хранение может создать неудобства.
  • Очистка происходит на безупречном уровне, поэтому на выходе вы получаете воду высокого качества.
  • Такой аппарат стоит дороже кулера, но затраты на приобретения очень скоро окупаются.
  • Вода будет обладать прекрасными вкусовыми качествами, которые могут поспорить с бутилированными вариантами.

Какое именно устройство подходит вы должны решить самостоятельно, а приобрести кулер или пурифайер можно на сайте https://ecomaster.ru/.

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