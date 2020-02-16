Что выбрать: кулер или пурифайер?

Качество питьевой воды, которая течет из-под крана, иногда оставляет желать лучшего. Очень редко можно встретить домашнюю воду надлежащего качества. Где-то завышен показатель железа, где-то хлора. Все это негативно сказывается на организме человека. Поэтому преимущество бывает на стороне питьевой воды, которую покупают в специализированных компаниях. Для удобства дополнительно можно приобрести кулер или пурифайер. Эти два устройства имеют некоторые особенности.
Кулер - более распространенное устройство. Среди его преимуществ можно отметить следующие:
По своей сути пурифайеры являются чем-то похожим на кулеры. Но у них есть одна существенная особенность – их нужно подключать к системе водоснабжения. Устройство самостоятельно фильтрует водопроводную воду и выдает чистую, готовую к употреблению. Некоторые модели имеют встроенную функцию газирования.
Какое именно устройство подходит вы должны решить самостоятельно, а приобрести кулер или пурифайер можно на сайте https://ecomaster.ru/.
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