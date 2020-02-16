Выбираем раздвижные двери в квартиру

В последнее время раздвижные механизмы пользуются огромной популярностью. Особенно там, где мало места для распашных дверей. Именно в Японии стали впервые применять подобные конструкции. Такие двери достаточно древние, но актуальны сейчас, как и раньше.

Из достоинств таких конструкций можно отметить следующее:

Универсальность. Такие двери можно установить в любую комнату. Эти конструкции не привязаны к назначению помещения. Их даже можно устанавливать вне дома.

Функция автоматического открытия/закрытия. Эта функция в значительной степени упрощает жизнь многих людей. Механизм основывается на механизме, которые отодвигается вбок. Поэтому сквозняк их не закроет случайно. Производители продумывают все до мелочей, поэтому в дверях предусмотрен фиксатор, который закрепит дверь в удобном положении.

При открытии и закрытии вы не будете чувствовать шум, чего нельзя сказать о распашных вариантах. Небольшой вес обеспечивает легкое скольжение по рельсам. Даже маленький ребенок способен открыть такую конструкцию.

Купить раздвижные двери межкомнатные спб предлагает компания «СВОЁ». Они гарантируют широкий ассортимент и отличное качество всех конструкций. Обращайте внимание на следующие параметры:

Звукоизоляция. В этом вопросе очень важен материал, потому что качество влияет на прямую на эту характеристику. Худшим вариантом можно считать сосну.

Выбирайте изделия из натуральных материалов, которые будут отвечать определенным стандартам качества. На таких изделиях как двери лучше не экономить. Лучше купить качественную вещь, которая прослужит вам очень долгое время.

Непременно важен дизайн. Учтите это при покупке. Если дверь будет слишком выделятся, то выглядеть это будет нелепо. В прихожей и коридоре лучше установить модели, которые отличаются повышенной плотностью. Если хотите привнести в квартиру больше света, то выбирайте стеклянные двери.

Таким образом у вас получится выбрать оптимальное решение для каждой комнаты.

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