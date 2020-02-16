Выбираем раздвижные двери в квартиру

В последнее время раздвижные механизмы пользуются огромной популярностью. Особенно там, где мало места для распашных дверей. Именно в Японии стали впервые применять подобные конструкции. Такие двери достаточно древние, но актуальны сейчас, как и раньше.
Из достоинств таких конструкций можно отметить следующее:
- Универсальность. Такие двери можно установить в любую комнату. Эти конструкции не привязаны к назначению помещения. Их даже можно устанавливать вне дома.
- Функция автоматического открытия/закрытия. Эта функция в значительной степени упрощает жизнь многих людей. Механизм основывается на механизме, которые отодвигается вбок. Поэтому сквозняк их не закроет случайно. Производители продумывают все до мелочей, поэтому в дверях предусмотрен фиксатор, который закрепит дверь в удобном положении.
- При открытии и закрытии вы не будете чувствовать шум, чего нельзя сказать о распашных вариантах. Небольшой вес обеспечивает легкое скольжение по рельсам. Даже маленький ребенок способен открыть такую конструкцию.
Купить раздвижные двери межкомнатные спб предлагает компания «СВОЁ». Они гарантируют широкий ассортимент и отличное качество всех конструкций. Обращайте внимание на следующие параметры:
- Звукоизоляция. В этом вопросе очень важен материал, потому что качество влияет на прямую на эту характеристику. Худшим вариантом можно считать сосну.
- Выбирайте изделия из натуральных материалов, которые будут отвечать определенным стандартам качества. На таких изделиях как двери лучше не экономить. Лучше купить качественную вещь, которая прослужит вам очень долгое время.
- Непременно важен дизайн. Учтите это при покупке. Если дверь будет слишком выделятся, то выглядеть это будет нелепо. В прихожей и коридоре лучше установить модели, которые отличаются повышенной плотностью. Если хотите привнести в квартиру больше света, то выбирайте стеклянные двери.
Таким образом у вас получится выбрать оптимальное решение для каждой комнаты.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+