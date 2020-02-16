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Экономика

Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил 18 заявок на выделение участков для инвестпроектов

20 февраля 2020 10:52  [67] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 20 февраля одобрил 18 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, одобрены заявки для строительства фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Шахманово Большемурашкинского района, а также для достройки физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на ул.Родионова и пр. Кораблестроителей.

Кроме того, одобрены заявки под возведение школы (участок на 26 тысяч кв метров) в Арзамасе в рамках нацпроекта "Демография", и для фуникулера в Городце.

"Переданные от муниципалитета ФОКи планируется достраивать после технического обследования зданий", - сказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года.

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