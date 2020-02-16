Фуникулер на набережный Городца постоят для развития туризма Экономика

Набережная Городца Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участка на набережной Юрия Долгорукого в Городце для строительства фуникулера в рамках развития туризма.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, строительство фуникулера обойдется в 336 млн рублей. Площадь одобренного земельного участка составляет 1,3 тысячи кв. м. Предполагается, что строительство продлится один год.

"По поручению губернатора Глеба Никитина мы ускорили процедуру предоставления земельного участка под городецкий фуникулер. Рассчитываем, что этот проект сможет претендовать на федеральное финансирование", - сказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

По информации администрации Городецкого района, о строительстве фуникулера Глебу Никитину сообщили в начале августа 2019 года, когда глава региона провел в Городце выездное совещание по вопросу развития территории набережной.

Там ему рассказали, что существует рабочий проект по реконструкции набережной Волги, где предусмотрено строительство фуникулера. Руководители района планировали в 2019 году направить заявку в Федеральное агентство по туризму.

Глеб Никитин сказал, что фуникулер необходимо построить к 2021 году.

"При любой судьбе наших заявок в федеральных органах власти мы все равно будем заниматься реализацией проекта, в том числе за счет областных средств. Впереди важная дата – 800 лет со дня рождения Александра Невского, с именем которого тесно связан Городец. Необходимо ориентироваться на 2021 год для достижения первых результатов", - пояснил губернатор.