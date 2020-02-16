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Общество

"Почта России" незаконно заключила договор с нижегородским охранным предприятием

21 февраля 2020 09:51  [94] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

ФГУП "Почта России" незаконно заключила договор с нижегородским охранным предприятием. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушение выявлено в ходе проверки деятельности "Почты России". Установлено, что организация заключила контракт с частным предприятием на охрану главных и транзитных касс. Сумма договора составила 72 млн рублей.

Между тем, по закону, частная охранная деятельность не распространяется на государственные объекты, которым является ФГУП "Почта России".

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Однако, управление Федеральной почтовой связи (УФПС) Нижегородской области не выполнила предписание. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным договора "Почты России" и охранным предприятием.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, но УФПС обжаловало решение суда в апелляционной инстанции, которая также встала на сторону прокуратуры.

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