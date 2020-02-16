Нападение на доставляющих пенсии почтальонов произошло в Нижнем Новгороде 21 февраля Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нападение на доставляющих пенсии почтальонов произошло в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Нападение произошло около утром на участок по доставке пенсий и пособий, которое расположено на ул.Чаадаева. Сообщение о нападении поступило в ОВД около 08:30. На место событий выехали сотрудники полиции. Теперь там работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.

В региональном УФПС, комментируя произошедшее, пояснили, что в результате нападения никто не пострадал, а инцидент не отразится на клиентах. Все обязательства перед ними будут выполнены в полном объеме, уверили в УФСП, поскольку денежные средства и материальные ценности были застрахованы. Украденная сумма денег сейчас устанавливается.