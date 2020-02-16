Дегустация, песенный баттл и бег в мешках: программа мероприятий на Масленицу в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мероприятия на масленичную неделю с 24 февраля по 1 марта пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Главные народные гулянья пройдут на Нижегородской ярмарке (ул. Совнаркомовская, 13)

1 марта с 12:00 до 18:00 на главной сцене перед главным ярмарочным домом для нижегородцев выступят фольклорные, творческие и народные коллективы города, пройдет интерактивная программа. Гостей ждут анимационная программа со скоморохами, потешные забавы, ремесленные мастер-классы.

Участники смогут сплести лыковую куклу, расписать гипсовые фигурки и масленичные пряники, попробовать себя в гончарном мастерстве. Все гости праздника смогут приобрести памятные сувениры и подарки на ярмарке мастеров и попробовать горячие блины.

Автозаводский район

1 марта в 11:00 на площади МБУК ЦКиД "Молодежный" (ул. Дьяконова, 25 а) состоится праздник "Ай, да Масленица!". В программе: конкурсы и масленичные забавы со сказочными персонажами, лучшие номера от хореографических и вокальных коллективов Центра культуры.

В 12:00 в сквере имени Прыгунова детская музыкальная школа № 15 организует концертно-развлекательную программу "Отворяй ворота, Масленица пришла". Автозаводцев будут встречать скоморохи, Баба - яга и "Весна", прозвучат русские народные песни и частушки. Завершится праздник чаепитием с дегустацией блинов.

В 12:00 на площадке Дома культуры (ул. Бахтина, 1а) в микрорайоне "Доскино" организована "Веселая Масленица".

В 12:00 на площадке у храма во имя Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Янтарная) пройдет "Масленичный разгуляй для жителей поселка Парижской коммуны" с выступлением баяниста, зимними играми и конкурсами.

В 13:00 в поселке Мостоотряд (у дома № 25) будут организованы проводы зимы с играми, перетягиванием каната, угощением жителей блинами и праздничной лотереей.

В 14:00 для жителей поселка Новое Доскино (13 линия, 13, за зданием почты) состоится праздник "Широкая Масленица". Автозаводцы смогут поучаствовать в спортивных состязаниях (бег в мешках, перетягивание каната, покорение масленичного столба, поднятие гири) и угоститься блинами.

С 12:00 до 18:00 в Автозаводском парке пройдет программа для детей и взрослых "Широкая Масленица".

Канавинский район

С 23 по 28 февраля с 10:00 до 19:00 и 29 февраля с 10:00 до 17:00 на Нижегородской ярмарке (павильон №1) пройдёт XIII международная православная выставка-ярмарка "Широкая масленица". В ней примут участие около 400 мастеров из 12 стран мира. Планируются кинопоказы, концерты, творческие мастер-классы, с показательными выступлениями по фланкировке шашкой выступят казаки.

26 февраля в 11:00 ТОС "Ярмарка" (ул. Должанская, 9) состоится праздник "Как на Масляной неделе". В программе: выступление скоморохов, песенный баттл под баян – конкурс частушек, угощение блинами и чаем.

27 февраля в 12:00 в библиотеке имени Александра Грина (ул. Сергея Акимова, 49) пройдёт час изобразительного искусства "Эх, Масленица". Ведущие представят гостям на слайд-презентации картины русских художников, посвященных Масленице.

1 марта в 11:00 ТОС "Агрокомбинат Горьковский" (ул. Тепличная, 2а) будут подведены итоги конкурса рисунков и поделок, пройдет концерт, викторина и чаепитие с блинами.

1 марта с 12:30 до 17:00 в Парке имени 1 Мая нижегородцев приглашают на "Широкую Масленицу!". В этом году праздник пройдет на двух площадках парка: с 13:00 - "Богатырская наша сила!, с 14:00 - "Ай, да Масленица!". Будет дискотека и конкурсы с призами.

Ленинский район

26 февраля в 14:00 в библиотеке имени А.А. Блока (ул. Адмирала Макарова, 6) для читателей пройдут фольклорные посиделки с чаепитием "Душа моя, Масленица!".

27 февраля в 13:00 в библиотеке имени Декабристов (ул. Баумана, 52) пройдет фольклорный праздник "Всех на Масленицу ждем, встретим масляным блином!". Читатели примут участие в конкурсе рецептов и дегустации блинов.

27 февраля 13:00 в библиотеке имени Дзержинского (ул. Глеба Успенского, 4/4) пройдут фольклорные посиделки "Широкая сударыня Масленица" для жителей микрорайона "Двигатель". Сотрудники библиотеки расскажут о масленичных традициях на Руси. В рамках мероприятия выступят солистки хора ветеранов войны и труда ГАЗ "Волжане". Завершится мероприятие праздничным чаепитием.

1 марта с 11:00 до 13:30 в парке Дубки (ул. Адмирала Макарова, 1) пройдут проводы русской зимы "Широкая Масленица". Приветствовать гостей и приглашать их на праздничное веселье будут Масленица и веселые скоморохи, которые расскажут о днях масленичной недели, как называется каждый день и почему. Гостей ждут детское интерактивное представление, конкурсы и подвижные игры, забавы и веселые эстафеты. Участникам мероприятия предложат попробовать блины. Собравшихся, с Масленицей поздравит глава администрации Ленинского района Алексей Глазов.

1 марта в 11:00 в микрорайоне "Молитовский затон" (площадка на ул. Баумана, 60) для местных жителей пройдет "Масленица во дворе".

1 марта в 12:00 библиотека имени Н.А. Некрасова (ул. Каховская, 1) приглашает детей на масленичные посиделки "Дорогая гостья – Масленица". Их ждут веселые игры, народные забавы, угощение блинами.

Московский район

24 февраля 12:00 в МБУК "Музейно-выставочном центре "Микула" (ул. 50 лет Победы, 25) пройдет мастер-класс по изготовлению народной куклы "Домашняя Масленица".

1 марта с 12:00 до 15:00 на территории зоопарка "Лимпопо" (ул. Ярошенко, 7Б) пройдут масленичные гулянья.

1 марта с 11:30 на площадке возле храма в честь Иконы Божией Матери "Скоропослушница" (ул. Люкина, 9) пройдет мероприятие "Прощенное Воскресение" совместно с Благочинием Московского района.

1 марта в доме культуры поселка Березовая Пойма (ул. Лучистая, 10) пройдет театрализованное представление "Масленица во двор въезжает!" (время начала праздника можно уточнить по телефону: 469-92-20).

Нижегородский район

28 февраля в 12:00 (ул. Суетинская, 3), 29 февраля в 12:00 на стадионе "Водник", 29 февраля в 12:00 на территории МАОУ "Школа № 22" (ул. Верхнепечерская, 5а), 1 марта в 11:00 на территории МАОУ "Школа №103" (ул.Верхнепечерская, 10), 1 марта в 12:00 - у "Красной горки" (ул. Усилова, 5), 1 марта в 13:30 - в деревне Новая у "Околицы" пройдут различные игры, забавы и будет предлагаться чай с блинами.

Приокский район

1 марта с 12:00 до 16:00 в парке "Приокский" пройдет двойной праздник: Масленица и 85-летие Приокского района. В программе мероприятия – традиционные масленичные гулянья, выступление лучших творческих коллективов, награждение участников проекта "Территория Приокский! Импульс молодых", работа аниматоров, файер-шоу. Глава районной администрации Михаил Шатилов поздравит приокчан в начале торжеств.

Кроме того, в Прощеное Воскресение на площадке у храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона (по. Гагарина, 119а, остановка Щербинки - 2) состоится "Казачья Масленица". В программе: выступление ансамбля песни и пляски "Казачий хутор", мастер-класс по рубке шашкой, полевая кухня.

Советский район

26 февраля в 12:00 на территории ГБПОУ "Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина" (ул.Ванеева, 110б) пройдет блинный праздник "Масленичный разгуляй".

27 февраля в 18:00 для жителей в клубе имени Н. Маркина (ул. Н. Сусловой, 22) пройдет праздничное гулянье "Собирайся народ, Масленица идет!".

1 марта с 11:00 до 15:00 в парке имени А.С.Пушкина пройдет районный праздник проводов зимы "Широкая Масленица - 2020", где жители района и гости праздника встретятся с веселой Масленицей, скоморохами, ростовыми куклами и ряжеными.

В рамках мероприятия в парке будет работать несколько площадок: детский городок, где для ребят будет организовано катание на лошадях, на карусели, прыжки на батуте; спортивный городок – лабиринт, прыжки в мешках, бои подушками, прыжки через длинную скакалку, толкание гири. Также пройдет конкурс по скоростному поеданию блинов.

Для гостей "Широкой Масленицы" откроется "Город мастеров", где пройдут мастер-классы от учреждений дополнительного образования. Будет работать полевая кухня, организована праздничная торговля.

Сормовский район

26 февраля в 12:00 в соседском центре "СормовичЪ" (ул. Щербакова, 17) активные жители микрорайонов "Центр Сормова" и улицы Вождей революции подготовят традиционное угощение - блины.

28 февраля в 13:00 праздники пройдут в поселке Высоково и на площадке у третьего корпуса школы № 156 (ул. Меднолитейная, 1а).

29 февраля в 11:00 на "Золовкины посиделки" приглашают жителей поселка Копосова (ул. Котова, 2).

В 14:00 сормовичей из поселков Новый и Кооперативный приглашают на праздник в МБУК ОДЦ "Надежда" (ул. Федосеенко, 87).

Большой уличный праздник пройдет 1 марта в 12:00 в Светлоярском парке, а также в сквере на проспекте Кораблестроителей (у дома №1). Для сормовичей подготовят угощение блинами и катание на лошадях.

В 13:00 масленицу отпразднуют на Сормовском пятачке.

Самые продолжительные проводы зимы пройдут в Сормовском парке. Праздничная программа пройдет с 12:00 до 17:00.

Кульминацией праздника во всех районах станет сожжение чучела Масленицы.