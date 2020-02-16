"В каждой семье есть родные, которые воевали с оружием в руках или обеспечивали фронт всем необходимым", – Сергей Зиновьев Политика

Участник оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" Сергей Зиновьев прокомментировал принятие закона о введении в России почетного звания. Об этом сообщили в организационном комитете по сбору подписей.

"Присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" очень важно с точки зрения патриотического воспитания молодёжи. К сожалению, нынешнее поколение молодых людей практически ничего не знает о трудовом подвиге, который совершили их прадедушки и прабабушки. А ведь горьковчане и предприятия области – Горьковский автомобильный завод, "Красное Сормово", "Сокол" и множество других – действительно внесли огромный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Сергей Зиновьев, который также является генеральным директором ООО "Аска" (входит в организационный комитет по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести").

Как рассказал Сергей Зиновьев, присвоение этого звания лично для него имеет важное значение.

"Моей маме Марии Филипповне Зиновьевой на момент начала войны было 18 лет. Она занималась добычей торфа в Балахнинском районе для местной ТЭЦ, которая снабжала электричеством сам Горький и промышленные предприятия города. Сказать, что работа была тяжёлой, значит, ничего не сказать. Невзирая на время года и погодные условия, от рассвета и до заката, приходилось работать по пояс в воде. И так все четыре года войны. Мамы не стало в 2011 году. И присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" станет признанием её вклада в Победу, памятью о её трудовом подвиге. Я поддержал эту инициативу и призываю всех земляков сделать то же самое, ведь в каждой семье есть родные, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, стояли на заводах у станков или работали в колхозах, обеспечивая фронт необходимыми продуктами", - отметил Сергей Зиновьев.