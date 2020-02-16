Повышение квалификации или переподготовка: где пройти

Каждый специалист, чтобы стараться быть лучшим в своем деле, обязательно должен проходить курсы по повышению квалификации. Особенно дополнительные курсы проходит медицинский персонал, ведь именно от их знаний зависит качество лечения. Найти курсы переподготовки врачей можно на сайте: https://dpoaps.ru.

Особенности курсов

Профессиональная переподготовка врачей – это необходимая процедура, позволяющая медицинским работникам улучшать свои навыки и усовершенствовать методы лечения. Представленный ресурс предлагает учебные курсы по 105 медицинским специальностям. Формат обучения выбирает сам пользователей. Так как большинство докторов – это загруженные люди, поэтому компания постаралась создать максимально комфортные условия для изучения нового материала. По этой причине, форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционного обучения. Благодаря этому, можно проводить непрерывное медицинское образование, не отвлекаясь от основного рабочего процесса.

Продолжительность курса обучения врачей зависит от разновидности:

Повышение квалификации – 144 часа (месяц). Профессиональная переподготовка медицинских работников – 506 часов (3 месяца).

Также есть возможность ускоренного обучения, но тогда часы распределяются в другом порядке.

Чтобы пройти курсы переподготовки медицинских работников нужно обязательно иметь оконченное высшее образования. Без этого пройти обучение будет невозможно.

Также важно учитывать, что профессиональную переподготовку повышения квалификации могут только проходить медицинские специалисты, закончившие среднее или высшее медицинское образование. Кроме того, нужно учитывать, что психологическое образование не подразумевает выдачу сертификата.

К преимуществам прохождения переподготовки или повышение квалификации в академии профессиональных стандартов относят:

Дистанционное обучение. Не нужно вставать утром и куда-то ехать, ведь обучение проходит в домашнем режиме.

Получение диплома и сертификата. После успешного завершения курсов по «лечебному делу» или другим медицинским направлениям, ученик получает подтверждающий документ.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.