Повышение квалификации или переподготовка: где пройти

Каждый специалист, чтобы стараться быть лучшим в своем деле, обязательно должен проходить курсы по повышению квалификации. Особенно дополнительные курсы проходит медицинский персонал, ведь именно от их знаний зависит качество лечения. Найти курсы переподготовки врачей можно на сайте: https://dpoaps.ru.
Особенности курсов
Продолжительность курса обучения врачей зависит от разновидности:
Повышение квалификации – 144 часа (месяц). Профессиональная переподготовка медицинских работников – 506 часов (3 месяца).
Также есть возможность ускоренного обучения, но тогда часы распределяются в другом порядке.
Чтобы пройти курсы переподготовки медицинских работников нужно обязательно иметь оконченное высшее образования. Без этого пройти обучение будет невозможно.
Также важно учитывать, что профессиональную переподготовку повышения квалификации могут только проходить медицинские специалисты, закончившие среднее или высшее медицинское образование. Кроме того, нужно учитывать, что психологическое образование не подразумевает выдачу сертификата.
К преимуществам прохождения переподготовки или повышение квалификации в академии профессиональных стандартов относят:
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