Измерительные приборы: разновидности, классификация, особенности

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Разновидности измерительных приборов и их особенности

Измерительные приборы – это устройства, необходимые для проведения измерительных вычислений. Такие устройства зачастую позволяют преобразовать сигнал в измерительную форму, понятной для восприятия.

Современные модели измерительных устройств обычно оборудованы цифровым экраном, где выводятся измеряемые величины. Классифицируют измерительные приборы по нескольким категориям.

Самая популярная классификация – по способу получения результатов измерений. Всего выделяют две разновидности:

Прямого. К таким устройствам обычно относят то оборудования, с которого можно снять измерения напрямую. К ним относят: вольтметры, амперметры, термометры и пр.

Сравнительные. Такие устройства сравнивают результат измерения со значением известной величины.

Также различают измерительные приборы по способу определения величины:

Цифровые. В этом варианте полученный сигнал выводят на экран в цифровом виде.

Аналоговые. Сигнал выводят в виде непрерывной функции, которую нужно измерить.

Суммирующие. Устройства показывают сумму нескольких величин.

Интегрирующие. Позволяют определить значение величины, путем интегрирования ее по другой величине.

Регистрирующие. Позволяют регистрировать полученное значение.

Измерительные приборы характеризуются следующими параметрами:

Порог чувствительности. Это минимальное значение сигнала, которые может различить прибор.

Диапазон измерений. Представлена в виде шкалы, по которой определяют измеряемую величину.

Точность. Параметр указывает на то, насколько точно прибор сможет показать значения. На устройствах обычно указана допустимая погрешность.

Измерительные приборы – это необходимые устройства в промышленности.

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