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Измерительные приборы: разновидности, классификация, особенности

21 февраля 2020 22:00  [62]

Для того чтобы наладить полноценную работу на производстве, обязательно используют измерительные приборы. Найти подходящее оборудование можно на сайте: https://эгир.рф/.

Разновидности измерительных приборов и их особенности

Измерительные приборы – это устройства, необходимые для проведения измерительных вычислений. Такие устройства зачастую позволяют преобразовать сигнал в измерительную форму, понятной для восприятия.

Современные модели измерительных устройств обычно оборудованы цифровым экраном, где выводятся измеряемые величины. Классифицируют измерительные приборы по нескольким категориям.

Самая популярная классификация – по способу получения результатов измерений. Всего выделяют две разновидности:

  • Прямого. К таким устройствам обычно относят то оборудования, с которого можно снять измерения напрямую. К ним относят: вольтметры, амперметры, термометры и пр.
  • Сравнительные. Такие устройства сравнивают результат измерения со значением известной величины.
  • Также различают измерительные приборы по способу определения величины:
  • Цифровые. В этом варианте полученный сигнал выводят на экран в цифровом виде.
  • Аналоговые. Сигнал выводят в виде непрерывной функции, которую нужно измерить.
  • Суммирующие. Устройства показывают сумму нескольких величин.
  • Интегрирующие. Позволяют определить значение величины, путем интегрирования ее по другой величине.
  • Регистрирующие. Позволяют регистрировать полученное значение.

Измерительные приборы характеризуются следующими параметрами:

  • Порог чувствительности. Это минимальное значение сигнала, которые может различить прибор.
  • Диапазон измерений. Представлена в виде шкалы, по которой определяют измеряемую величину.
  • Точность. Параметр указывает на то, насколько точно прибор сможет показать значения. На устройствах обычно указана допустимая погрешность.

Измерительные приборы – это необходимые устройства в промышленности.

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