Особенности таможенного контроля

Все, кто перевозил товары через границу, сталкивались с таможенным оформлением грузов. Обычно эта процедура достаточно проблематична и требует особых навыков и знаний. Чтобы сэкономить свои силы и нервы, можно заказать таможенное оформление грузов в компании LTCargo. С помощью этой компании оформление всех грузов пройдет довольно быстро.

Особенности таможенного оформления

Таможенное оформление – это ряд определенных мероприятий, необходимых для успешного перемещения разной продукции через границу. Чтобы процедура прошла максимально быстро и без проблем, нужно иметь базовые знания в налоговом и валютном законодательстве, а также знать все правила таможенного контроля. Если владелец неправильно оформит груз, то таможенный контроль вправе его арестовать и конфисковать в будущем. Чтобы такого не случилось, лучше процедуру оформления доверить специалистам.

Обычно таможенное оформление грузов проходит в несколько этапов:

Первоначально нужно зарегистрировать груз в таможенных органах.

После этого подбирают коды к товару и определяют размер пошлин. Вместе с тем проводят анализ относительно соответствующих разрешительных документов.

Сбор всей документации и подача в контролирующий орган.

Валютный контроль.

Уплата таможенных платежей.

Проверка таможенными органами груза, согласно оформленных документов.

Окончательное решение таможенного контроля, согласно которому владелец либо сможет вывести свой груз за границу, либо его конфискуют.

Для того чтобы пройти таможенное оформление, перевозчик обязан предоставить следующий пакет документов:

Товарно-транспортная документация.

Квитанции об уплате таможенных сборов.

Валютные или рублевые платежные поручения.

Соглашение на поставку.

Пакет документов о деятельности компании.

Доверенность на лицо, представляющее компанию перед проверяющим органом.

Таможенный контроль – это сложная процедура, требующая от представителя знания в области таможенного, валютного и налогового законодательства. Чтобы не совершить ошибку и не лишиться груза, желательно обратиться за помощь к специалистам.

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