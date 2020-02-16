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Особенности таможенного контроля

21 февраля 2020 22:06  [67]

Все, кто перевозил товары через границу, сталкивались с таможенным оформлением грузов. Обычно эта процедура достаточно проблематична и требует особых навыков и знаний. Чтобы сэкономить свои силы и нервы, можно заказать таможенное оформление грузов в компании LTCargo. С помощью этой компании оформление всех грузов пройдет довольно быстро.

Особенности таможенного оформления

Таможенное оформление – это ряд определенных мероприятий, необходимых для успешного перемещения разной продукции через границу. Чтобы процедура прошла максимально быстро и без проблем, нужно иметь базовые знания в налоговом и валютном законодательстве, а также знать все правила таможенного контроля. Если владелец неправильно оформит груз, то таможенный контроль вправе его арестовать и конфисковать в будущем. Чтобы такого не случилось, лучше процедуру оформления доверить специалистам.

Обычно таможенное оформление грузов проходит в несколько этапов:

  • Первоначально нужно зарегистрировать груз в таможенных органах.
  • После этого подбирают коды к товару и определяют размер пошлин. Вместе с тем проводят анализ относительно соответствующих разрешительных документов.
  • Сбор всей документации и подача в контролирующий орган.
  • Валютный контроль.
  • Уплата таможенных платежей.
  • Проверка таможенными органами груза, согласно оформленных документов.
  • Окончательное решение таможенного контроля, согласно которому владелец либо сможет вывести свой груз за границу, либо его конфискуют.

Для того чтобы пройти таможенное оформление, перевозчик обязан предоставить следующий пакет документов:

  • Товарно-транспортная документация.
  • Квитанции об уплате таможенных сборов.
  • Валютные или рублевые платежные поручения.
  • Соглашение на поставку.
  • Пакет документов о деятельности компании.
  • Доверенность на лицо, представляющее компанию перед проверяющим органом.

Таможенный контроль – это сложная процедура, требующая от представителя знания в области таможенного, валютного и налогового законодательства. Чтобы не совершить ошибку и не лишиться груза, желательно обратиться за помощь к специалистам.

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