Новая лесопожарная станция откроется в Уренском районе Нижегородской области Общество

Новая лесопожарная станция откроется в Уренском районе Нижегородской области в июне 2020 года. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

"Станцию укомплектуют современной специализированной техникой, в том числе аппаратно-программными комплексами разведки лесопожарной обстановки на базе квадрокоптера", – рассказал директор департамента лесного хозяйства Роман Воробьев.

В том числе, в рамках национального проекта "Экология" на вооружение лесопожарной станции поступят два трактора МТЗ 1221.3, пожарная автоцистерна на базе КАМАЗ, бульдозер "Четра", лесопатрульные комлексы на базе ГАЗ, автомобили УАЗ. Вся техника будет оснащена системой ГЛОНАСС и GPS.

"Появление станции дополнит и укрепит лесопожарные формирования северных районов области новой современной техникой. Ведь именно от технического оснащения зависит оперативность тушения пожаров, сохранность лесов и безопасность граждан, особенно в лесных районах, где лес достаточно близко примыкает к селам и деревням", - отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

В ведомстве напомнили, что всего в Нижегородской области 42 лесопожарных станции, которые оснащены более 3500 единицами техники и оборудования, что позволяет обеспечивать оперативность тушения и эффективно выполнять меры профилактики лесных пожаров и их ликвидацию.

Ранее сообщалось, что семь дронов нового поколения с увеличенной дальностью и временем полета поступят на вооружение лесопожарных служб региона в 2020 году.

СПРАВКА:

Лесопожарная станция — корпус, оснащенный пожарной техникой, средствами транспорта и связи, огнетушителями и предназначен для профилактики и тушения пожаров лесных массивов.