Первый этап приема заявлений на зачисление первоклассников в школы Нижнего Новгорода завершится 30 июня Общество

Первый этап приема заявлений на зачисление первоклассников в школы Нижнего Новгорода завершится 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области

Первый этап приема заявлений продлится до 30 июня 2020 года. Запись ведется по месту регистрации ребенка – в школы будут зачисляться дети, проживающие на закрепленной за учреждением территории.

Второй этап начнется 1 июля 2020 года. С этой даты заявления в школу будут приниматься от родителей, которые планируют отдать ребенка в школу, не закрепленную за ними по месту прописки.

Подать заявление на зачисление в первые классы можно через региональный портал госуслуг. Электронную форму заявления в образовательную организацию следует заполнить по ссылке.