Госохотнадзор Нижегородской области считает разведение косуль перспективным Общество

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Косуля определена как перспективный вид для дичеразведения в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного комитета госохотнадзора со ссылкой на руководителя Николай Бондаренко.

"Во-первых, это самый плодовитый вид из семейства оленей. Самки ежегодно приносят по два косуленка. Во-вторых, она хорошо прижилась у нас в регионе, особенно в южной части. И самая главная особенность заключается в том, что она не является переносчиком африканской чумы свиней. Замещая кабана косулей, мы проводим меры по профилактике вспышек", - сказал он.

В ведомстве уточнили, что за последние восемь лет популяция косули в регионе увеличилась в четыре раза. По данным государственного мониторинга, в регионе насчитывается 963 особи (в 2012 г. – около 200).

Николай Бондаренко подчеркнул, что ключевым моментом минувшего года является утверждение "Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Нижегородской области", разработанной по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Документ представляет собой подробный план организации и развития охотничьего хозяйства. Он направлен на обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов, что позволит улучшить экологическую ситуацию и увеличить численность диких животных.

В комитете дополнили, что в рамках Схемы охотустройства планируются также следующие мероприятия:

- обеспечение охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов;

- создание условий для охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов животных;

- оптимизация размещения охотничьих угодий на территории области;

- организация охотничьего туризма для российских и иностранных охотников;

- развитие расселения охотничьих ресурсов;

- развитие стрелково-охотничьего спорта;

- развитие охотничьего собаководства и многое другое.

Напомним, что в 2013 году данный вид был исключен из Красной книги Нижегородской области, так как численность косули увеличилась почти вдвое благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям.