Ветеранам р.п. Сява Шахунского района вручили медали к Юбилею Победы Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ветеранам рабочего поселка Сява Шахунского района Нижегородской области вручили медали к Юбилею Победы 22 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Андрей Харин вручил девяти ветеранам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.".

"Эти награды – лишь малая часть той благодарности за подвиг, который совершили наши деды и прадеды. Мы видим прекрасное настроение у наших ветеранов, тружеников тыла. Они бодры, полны сил, задают много вопросов, интересуются жизнью своего поселка и области. Нам многому у них можно и нужно научиться. Необходимо сохранить в памяти поколений их заслуги и воспоминания о времени трудностей и лишений", - сказал он

Всего в Шахунском районе проживает 366 ветеранов Великой Отечественной войны.

"Если бы не вы и не ваш подвиг, то возможно всех нас здесь не было. Именно благодаря вам удалось одержать эту великую Победу. Хочется пожелать крепкого здоровья. А наша задача, чтобы молодое поколение знало о вашем подвиге, помнило историю", - добавил глава администрации Шахуньи Роман Кошелев.

Во время общения с ветеранами Андрей Харин также сообщил о газификации северных районов Нижегородской области, в частности Шахунского.

"Губернатором региона Глебом Никитиным совместно с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером принято судьбоносное решение для северных районов Нижегородской области. Вопрос газификации 6 районов решен. И начиная с 2021 года эта работа будет активно вестись", - отметил Андрей Харин.

Напомним, 13 февраля 2020 года губернатор Нижегородской области поздравил с наступающим Юбилеем Победы ветеранов-балахнинцев и вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.".