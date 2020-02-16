Житель Большеболдинского района уговорил несовершеннолетнего украсть спиртное Происшествия

Житель Большеболдинского района уговорил несовершеннолетнего украсть спиртное. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 22 февраля 2020 года.

Согласно информации, в начале февраля 26-летний мужчина предложил несовершеннолетнему односельчанину украсть спиртное со склада в Большом Болдине. За это он пообещал подростку поделиться с ним похищенным.

Однако, увидев приближающихся к складу людей, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

По данным фактам по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждены уголовные дела. Подозревается ранее судимый 26-летний житель села Большое Казариново. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.