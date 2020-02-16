Услуги квартирного и офисного переездов в Санкт-Петербурге

В больших городах, таких как Санкт-Петербург, услуги грузоперевозок пользуются особым спросом. Объявлений на avito.ru о предложениях квартирных и офисных переездов сотни. Действительно, в СПб работает множество компаний, которые специализируются на предоставлении таких услуг. Одной из них является «Деликатный переезд». Услуги этой компании имеют множество преимуществ.

Компания предлагает комплекс услуг. Особый спрос имеет услуга переезда офиса с грузчиками. Перевозка производится на собственном грузовом транспорте компании. Погрузочные и разгрузочные работы выполняют квалифицированные специалисты. Это опытные грузчики, которые гарантировано качественно выполнят работы, не повреждая вещи и предметы при перевозке.

Услуга «недорогой грузчик» востребована благодаря своим преимуществам. Действительно, используя труд таких специалистов, можно не волноваться о сохранности груза, не тратить свое время и силы на погрузочно-разгрузочные работы, подъем предметов на этаж и пр. Наряду с безопасной перевозкой это является одним из главных условий заказчиков любого переезда.

Основные услуги

Междугородние перевозки.

Перевозка грузов, связанная с переездом из офиса в офис.

Грузоперевозка предметов меблировки.

Перевозка грузов, связанная с переездом из квартиры в квартиру.

Дополнительные услуги

Сборочные работы.

Рабочие-грузчики.

Расстановка мебели и прочего в новом офисе или квартире.

Продажи упаковочных материалов для целей переездов.

Упаковка предметов и вещей.

Складское хранение.

Такелаж.

Компания работает на рынке Санкт-Петербурга более 19-ти лет. Она оказывает услуги перевозки грузов 12-ть часов в сутки. По предварительной договоренности можно заказать услугу переезда в любое время суток. В среднем она выполняет около 45-ти заказов в день благодаря тому, что в ее автопарке достаточно транспортных средств для грузоперевозок. А штат укомплектован большим количеством специалистов (водителей, грузчиков, логистов и пр.) Компания оказывает также услуги в Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде.

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