Где выгодно приобрести межкомнатные двери в Москве

Одним из востребованных продуктов в столице являются межкомнатные двери. Многие москвичи уделяют их выбору большое внимание. Действительно, такие дверные конструкции являются важным функциональным элементом интерьера, выполняют задачу шумоподавления и разграничения пространств между помещениями. Межкомнатные двери можно приобрести в московском интернет-магазине «В ДОМ» https://vdom.moscow/. На нем можно найти конструкции для различных помещений, из разных материалов и в разнообразных дизайнерских и стилевых решениях.

Виды межкомнатных дверей

Такие дверные конструкции различают по основному материалу изготовления, целевому назначению, типу. Межкомнатные двери бывают деревянные, из шпона, массива древесины, экошпона, пластика, стеклянные и прочие. Они подразделяются на несколько типов. Есть влагостойкие и гладкие конструкции, а также глухие и глянцевые, со стеклом и филенчатые, царговые и в эконом варианте. По целевому назначению межкомнатные двери подразделяют на конструкции для гостиных, детских, кладовок, коридоров, спален, ванных и туалетных комнат и пр.

Компания предлагает межкомнатные двери бренда Верда, а также других производителей. В ассортименте множество цветовых решений. Есть конструкции под цвет дуба, белого ясеня, венге, итальянского ореха, красного дерева, миланского ореха, слоновой кости и многого другого. В каталоге представлены двери в разных стилях. Например, лофт, под старину, с патиной, классические, современные и пр. В дверных конструкциях используется качественная фурнитура, что продлевает срок их службы и снижает необходимость в регулярном ремонте.

Преимущества услуг компании

· Выгодные расценки.

· Широкий ассортимент.

· Двери в разных ценовых категориях.

· Дверные конструкции в разных стилях и классах.

· Большой выбор цветовых решений.

· Двери из различных материалов.

· Высококачественная фурнитура.

· Услуги замера и установки.

· Дверные конструкции различных типоразмеров и типов.

· Выгодные условия оплаты и доставки по Москве и Московской области.

· Консультации по вопросам выбора и заказа дверей.

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