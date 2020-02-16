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Общество

Дожди, туман и +4° ожидают нижегородцев до выходных

24 февраля 2020 08:00  [69] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области до конца рабочей недели преимущественно теплую с осадками погоду.

Сегодня – 24 февраля, днем прогнозируется 0°. В ночь с понедельника на вторник ожидается -1°, а днем при небольшом снеге - 0°, но ощущаться будет как -4°. Сегодня и завтра синоптики прогнозируют северо-западный умеренный ветер.

В среду – 26 февраля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, днем через облака выглянет солнце, а температура прогнозируется 0° (по ощущениям -4°). Утром ожидается сильный туман.

В четверг (27 февраля) и пятницу (28 февраля) прогнозируется пасмурная погода, небольшой дождь и туман. Ночью и днем в эти будет от +1° до +4°, но в ночь на пятницу температура станет ощущаться как -4°, а днем как -1°.

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