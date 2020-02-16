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Общество

Синоптики рассказали, когда в Нижегородскую область окончательно придет весна

25 февраля 2020 00:02  [38] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Несмотря на то, что текущая зима идет по климатическому графику одной из самых теплых за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений с беспрецедентным дефицитом снега, говорить о том, что весна в Центральной России уже стучится в дверь, конечно же, преждевременно. Так считают синоптики центра "Фобос".

В заключительную неделю февраля столбики термометров будут колебаться от заморозков в ночные часы до слабых оттепелей днем. Прогнозируются и резкие колебания атмосферного давления – барическая пила, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Что касается марта, то месяц по климату (до 27-го числа) сам по себе в России считается еще зимним. Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Хотя в первой декаде марта будет очень тепло и снова придет обманчивое ощущение наступления настоящей весны.

Наступление настоящей климатической весны, то есть переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону положительных значений, произойдет примерно с началом астрономической весны - в 2020 году это 20 марта.

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